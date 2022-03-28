Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.178,67
ALTIN
923,94
DOLAR
14,84
STERLİN
19,42
EURO
16,29
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim...
Kapadokya Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Araştırma ve...
BİLKENT Fen Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi alacak
BİLKENT Fen Fakültesi Doktor...
Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık ticarethaneler
Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık...
Piri Reis Üniversitesi 51 Öğretim Elemanı alacak
Piri Reis Üniversitesi 51...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Millet 'Umudumuz AK Parti, yaparsa AK Parti yapar' diyor"

28 Mart 2022 Pazartesi 14:43
"Millet 'Umudumuz AK Parti, yaparsa AK Parti yapar' diyor"

ANKARA - AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışlarına ilişkin, "Şimdi büyük eserlere nasıl çamur atabilirimin peşinden koşmaya çalışıyor. Millet meydanlarda haykırıyor, 'Umudumuz AK Parti, yaparsa AK Parti yapar' diyor" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından geçen hafta da Yeni Tokat Havalimanı'nın açıldığını anımsattı. Açılışlara ilişkin eleştirilere tepki gösteren Akbaşoğlu, "AK Parti iktidarları en doğru işi de yapsa 'alkışlamayız' anlayışı içindeki muhalefetten takdir beklemek mümkün değil. Son zamanlarda yap-işlet-devret ile ilgili çarpık, iftira ve yalana dayalı birtakım değerlendirmeler duyuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı döneminde, başkan seçilmesi durumunda  yap-işlet-devret modeli ile birçok eser kazandıracağını söylediğini hatırlatan Akbaşoğlu, "Şimdi büyük eserlere nasıl çamur atabilirimin,  peşinden koşmaya çalışıyor. Millet meydanlarda haykırıyor, 'Umudumuz AK Parti, yaparsa AK Parti yapar' diyor. En ufak tereddüt söz konusu değil" diye konuştu.

'TÜRKİYE İLKESEL BİR DURUŞ SERGİLEDİ'

Akbaşoğlu, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında ilkesel bir duruş sergilediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu samimi, ilkeli, insancıl, barışa dönük ilkeli yaklaşım meyvelerini göstermiştir. Antalya Diplomasi Formunda  Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, Dışişleri Bakanımızın arabuluculuğunda bir araya gelerek meseleleri müzakere etmiştir. Bu samimi, ilkeli ve barışa dönük yaklaşım 2 ülke ve dünya halkları ve devletleri tarafından takdirle karşılanmış ve teşekkür edilmiştir" ifadesini kullandı. Türkiye'nin bu süreçte barışla sonuçlanacak bir rol üstlendiğini kaydeden Akbaşoğlu, önümüzdeki günlerde Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye'de yapacağı görüşmeye dikkat çekti.

'KAMUOYUNU MEŞGUL EDİYORSUNUZ'

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dün akşam bir araya geldiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"28 Şubat İttifakı yeniden bir araya geldi. Altının bomboş olduğu bir mutabakat metni sundu. 'Güçlendirilimiş Parlamenter Sistem' diye aylardır çalıştıkları metin bomboş çıktı, ancak ve ancak aldatmaya dönük ifadeler söz konusu. Sormuştuk, 'Cumhurbaşkanı seçimi nasıl olacak, partili mi olacak?' diye. Tartışmaların odağında cumhurbaşkanlığı seçimi söz konusu.  'Cumhurbaşkanını kim seçecek' sorusunu defaatle gündeme getirmiştik ama özellikle yazamadılar. Doğrudan millet seçmeye devam mı edecek, yoksa milletin elinden bu yetkiyi alıp parlamentoya mı seçtireceksiniz? Niye yazmadınız, bunu niye boşlukta bıraktınız altınız birden. Çünkü, samimi değilsiniz ama hesaplarınızın altı boş. Çünkü, millet gerçeği görüyor. Ne sözlü ne de yazılı olarak bunu ortaya koymaktan çekiniyorsunuz. Bu son, HDP'nin göbeğinde olduğu ittifakın basın açıklamasına bakarsanız evlere şenlik. Birbirinden kopuk,  alelacele kaleme alınmış, özensiz dille ortaya konulmuş 'dostlar alışverişte görsün' kabilinden bir toplantı çıkışıyla kamuoyunu meşgul ediyorsunuz."

'BÜYÜKELÇİLERE MEKTUP YAZAN GENEL BAŞKANLAR VAR'

Akbaşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 6 siyasi partinin açıkladığı ortak bildiriye ilişkin  söylediği "Kılıçdaroğlu, 6 kişinin imzaladığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzelttirdin açıkla" ifadeleriyle ilgili de şunları söyledi:

"Büyükelçilerle mekik diplomasi içerisinde olan genel başkanlar var. Bu konuda büyükelçilere mektup yazan genel başkanlar var. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız' propagandaları çerçevesinde sıraya girip bu işi engelleme noktasında İmamoğlu öncülük yapmıştı. Sonrasında Kılıçdaroğlu mektup yazarak 'Kanal İstanbul'u engelleyelim' taahhüdünü ortaya koydu"

Akbaşoğlu ayrıca, "Erbakan hepimizin hocasıdır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da beraber yol yürümüştür. Çeşitli şekilde, 'şu şunun peşine takıldı' gibi söylemler var. Kim kimin peşine takıldı millet takdir edecektir.  Bizim yolumuz milli ve yerli yoldur. Bu yoldan sapmadık, sapmayacağız da" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu1915 çanakkale Köprüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 muhalefet partisi liderinden ortak açıklama
6 muhalefet partisi liderinden ortak açıklama
Kurtulmuş, Bursa'da açılışa katıldı
Kurtulmuş, Bursa'da açılışa katıldı
Çayır: Rasyonel bir siyasetin peşindeyiz
Çayır: Rasyonel bir siyasetin peşindeyiz
Ersoy'dan 'Dünya Tiyatro Günü' mesajı
Ersoy'dan 'Dünya Tiyatro Günü' mesajı
Terör olmasaydı, dış borç problemi olmayacaktı
Terör olmasaydı, dış borç problemi olmayacaktı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Fazla merak iyi değildir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Fazla merak iyi değildir
Bakan Kurum: Şu an yaşadığımız şey, bir devrimin sancılarından başka bir şey değil
Bakan Kurum: Şu an yaşadığımız şey, bir devrimin sancılarından başka bir şey değil
AK Parti'li Yazıcı: Seçim Kanunu teklifine eleştirileri haklı kılacak hiçbir taraf yok
AK Parti'li Yazıcı: Seçim Kanunu teklifine eleştirileri haklı kılacak hiçbir taraf yok
Abdulhamit Gül: Mevkiler, makamlar değil, ne yaptığınız önemlidir
Abdulhamit Gül: Mevkiler, makamlar değil, ne yaptığınız önemlidir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma