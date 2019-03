Millet İttifakı’ndan Balıkesir'de ortak miting

BALIKESİR (DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimi öncesi, kurdukları 'millet ittifakı'nın ortak mitingi için Balıkesir'de partililerinin karşısına çıktı. Birlikte alandakileri selamlayan iki lider, ittifakın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İYİ Parti'li İsmail Ok ve ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi.

Yaklaşan yerel seçimi öncesi 'millet ittifakı'nı kurup, bazı bölgelerde ortak aday çıkaran CHP ile İYİ Parti'nin liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, ortak miting için Balıkesir'de partilileriyle buluştu. Ortak miting öncesi Akşener ve Kılıçdaroğlu, Balıkesir Havaalanı'nda partilerinin yöneticileri tarafından karşılandı. Liderler, Türkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Balıkesir Kuva-yi Milliye Meydanı'ndaki ortak miting alanına, parti liderlerinin fotoğrafları ve parti bayraklarının yanı sıra Türk bayrağı ile Atatürk posterleri asıldı. Posterler arasında, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İsmail Ok ve ilçelerden bazı adayların fotoğrafları da yer aldı. Liderlerin konuştuğu sahnenin arka bölümünde ise Türk bayrağı ve Atatürk posterinin yanında partilerin 'Hep beraber iyi olalım', 'Martın sonu bahar' ile 'Yeni baştan iyi başkan' sloganlarının yazılı olduğu afişler asıldı. Alana beraber giriş yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, kürsüye de birlikte çıkıp, alandakileri selamladı. İki liderin selamlamasından sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Miting alanında ilk konuşmayı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İYİ Parti'li İsmail Ok yaptı. Ok'un ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu alandakilere seslendi.

KILIÇDAROĞLU: SORUNLARI DEMOKRATİK YOLLARLA AŞACAĞIZ

"Bir ülkenin kaderini değiştiren Kuva-yi Milliye'nin adının olduğu bir meydandayız" diyerek, konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kuva-yi Milliye demek, hiç kimseye diz çökmemek demektir. Bu meydanda size hitap etmenin onurunu ve gururunu verdiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Balıkesir'in görkemli bir tarihi var. Nereden bakılırsa bakılsın, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli illerinden biridir. Aslında cennet gibi bir memlekette yaşıyoruz. Bu cennet ülkede sorunlarımız da var. Bu sorunları nasıl aşacağız? Demokratik yollarla aşacağız. Demokrasi bize hangi hakları veriyorsa şikayetlerimizi sandığa giderek dile getireceğiz. 'Millet ittifakı'nı çiftçimiz, çocuklarımız, sanayicimiz için yapıyoruz. Ne benim ne de Sayın Akşener'in özel bir çıkarı yok; ama gece gündüz vatandaşlarımız huzur içinde yaşasın, diye çalışıyoruz. Geçmişte AKP'ye oy veren kardeşlerimize sesleniyorum. 'Parlamentoda çoğunluğumuz olsun, istediğimiz kanunu çıkaralım. İstediğimizi vali, istediğimizi kaymakam yapalım' dediler. Bu yetkiyi verdiniz. Dedelerimizin kurduğu fabrikaları sattılar. Üzerine 500 milyar da borçlandılar. 17 yıl 'vergi', 'özelleştirme', 'borçlanma' dediler. Tamam da 17 yıl sonra bu ülkenin güzel insanlarını soğan, patates kuyruğuna soktular. Milletin aklıyla alay ettiler, o kuyruğun adına da 'varlık kuyruğu' dediler. O kuyruk, varlık kuyruğu olsa en başına sen geçer, millete tırnak ucu kadar bir şey vermezsin."

'HEP BERABER MÜCADELE VERMEMİZ GEREKİR'

Sıfır gümrükle patates ithal edileceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Gümrükle vatandaşa versene ilacı, mazotu. Bizim babalarımız pamuk, üzüm, incir ihraç ettiler. Karşılığında Sümerbankları, Etibankları, bez fabrikalarını, silah fabrikalarını kurdular. Şimdi patates, soğan alıyoruz. Geçmişte AKP'ye oy veren vatandaşlarıma anlatıyorum. Artık herkesin uyanması gerekir. Bunun mücadelesini hep beraber vermemiz gerekir. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Bizim 6 okumuzdan 1'i de milliyetçiliktir. Milliyetçilik, vatanseverlik, kimsenin önünde diz çökmemek demektir. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu yerden hem türbeyi kaçıracaksın hem de topraklarını bırakacaksın. Hiçbir gerçek milliyetçinin eli AKP'nin bulunduğu yuvarlığın içine oy basamaz. Gerekirse bu ülke için hep birlikte canımızı, malımızı veririz" diye konuştu.

Türkiye'de 7,5 milyon kişinin işsiz olduğunu dile getiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bunlara iş bulunması gerekiyor. İsmail Ok, konuşmasında istihdam yaratacağını söyledi. İnşallah seni 1 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturtacağız. Her gün kavga, iftira, bir sürü laf. Yeter artık ya. 3 gün dur ya. İstediğin kadar iftira at; her yerde 'hak', 'hukuk', 'adalet' diyeceğiz" dedi.

AKŞENER: DENİZ BİTTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, halka seslendi. Seçimlere gençler, çocuklar ve torunlar için gittiklerini belirten Akşener, "Bu mücadeleyi gençlerimiz, çocuklarımız, torunlarımız için verdiğimizi o da gördü. Yerel seçime gidiyoruz, sanırsınız savaşa gidiyoruz. Yerel seçimler Sayın Erdoğan'ın ağzından neden savaş sahnesine döndü? 17 yıldır birbirimizi kafa kafaya tokuşturarak, oy almayı becerdi. Ama deniz bitti. İlk defa ilçeleri gezmek için Balıkesir'e geldiğimde bir şehit babası, ağlayarak, 'Meral kardeşim. Ben terörist değilim' dedi. Düzce'de fındık işçisi, Anadolu'nun kavruk evlatlarından biri, ağlayarak, 'Ben terörist değilim' dedi. Sonra Düzce'de bir pazara girdik. Soğuk, herkesin eli buz kesmiş. AKP'ye oy veren 25- 30 yaşlarında bir delikanlı, marul, biber, patates satıyor. Döndü dedi ki 'Meral Abla, ben terörist değilim. Burada rızkımı sağlamak için pazarcılık yapıyorum' dedi. 'Elbette değilsin' dediğimde, 'Ama Cumhurbaşkanı bize terörist dedi' dedi. Burada tekrarlıyorum; Cumhurbaşkanı size 'terörist' dedi" diye konuştu.

'MECLİS'TE SANDALYESİ OLAN PARTİYE 'SÖZDE' DİYEMEZSİN'

Konuşmasında İYİ Parti'ye yönelik eleştirilere yanıt veren Akşener, şunları söyledi:

"CHP ve İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi, 24 Haziran'da 18 milyon oy almış. Şimdi o oyu vereni de yöneticisini de terörist ilan etti. Bu çok büyük bir iftiradır. Şimdi diyorlar ki 'Sen konuş abla, biz öderiz'. Beni önce para sonra hapis ile tehdit etti. Ama en ayıbı ne? Diyor ki 'Kaçacak deliği yok'. Kuva-yi Milliye'nin şehri Balıkesirliler. TBMM'yi kurabilmek için çekilen emekleri, büyüklerinizin ortaya koyduğu o emekleri biliyorsunuz. TBMM, beyefendinin gözünde bir delik. Bu kadar şirazesi kaymış, şaftı bozulmuş bir siyaset adamını bu seçimde cezalandırmalı, o kulağı çekmelisiniz. Şöyle hafif morartarak çekin. Bu kulak moraracak. Diyor ya televizyonda 'Beni iyi bilir'. Seni herkes biliyor. Kendisini savunurken, 'Ben enayi miyim?' diyor. Buradaki mesele, enayi olmak. Yani sizi sevmiyor be kardeşim. İçinizden çıkıp geldiğini iddia etti. Şu anda tepenize tepenize çay atıyor, her yerde azarlıyor. Kulağı çektiğiniz zaman ne olacak? O kulak çekilmezse diyecek ki 'Millet halinden memnun'. Sonra zam üstüne zam yapacak. Sonra kararları almak zorunda kalacak. Alamadığı takdirde de biz yapacağız inşallah. Tayyip bey bütün şehirlerde kendisini tartıya koymuş durumda. Bir cumhurbaşkanı; Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanı ile dövüşür mü? Bunların sebebi ne? 'Sözde İYİ Parti' diyor bize. Hadi oradan be. 5 milyon kişinin oyunu alan bir partiye, Meclis'te sandalyesi olan bir partiye 'sözde' diyemezsin."

'MHP'YE, AKP'YE OY VERENLER BENİM KANIMDIR'

Alandakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı mitinglerdeki konuşmalarından kesitler izlettiren İYİ Parti lideri Akşener, "'FETÖ' demiyorlar, 'Pensilvanya' diyorlar. Bu millet kimin dürüst, kimin yalancı olduğunu bilir. Bu kulağı çekeceksiniz; ama komşularınızla arkadaşlarınızla, dostlarınızla bunlar için kötü olmayacaksınız. MHP'ye, AKP'ye oy verenler; benim kanımdır, canımdır, kardeşimdir. Ama 82 puanla mülakatta elenen kız çocuğunun yerine 55 puanla atanan genç, kul hakkı yemiştir. 'Ülkücüler Fatiha'yı bilmezler' dedi? 'Kürdistan' dediğin Irak'ın kuzeyi kadim bin yıllık Türkmen elidir. Önce onu öğren. Fesliden tarih öğrenirsen böyle olur. Bu arkadaşa kim söverse yan yana gelir. Geçen gün de 'Türkiye hukuk devletidir' dedi. Gülesim geldi, aklıma rahip Brunson geldi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, miting sonunda belediye başkan adaylarıyla sahneden halkı selamladı. Liderler, CHP ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret etmelerinin ardından Balkonuk Center'da, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcileriyle 'Yerel Yönetimlerde Sivil Toplum Örgütlerinin Önemi Toplantısı'nda bir araya gelecek.