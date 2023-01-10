Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.987,99
ALTIN
1.132,95
DOLAR
18,78
STERLİN
22,81
EURO
20,16
Satınalma ve Sözleşme Yönetimi Danışmanı Alınacak
Satınalma ve Sözleşme Yönetimi...
Ege Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Ege Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf...
Yaşar Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak
Yaşar Üniversitesi 6 Öğretim...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 320 konut satışa çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 320...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MHP, "seçim çalışmaları" gündemiyle Kızılcahamam'da kampa girecek

MHP, 13-15 Ocak'ta "seçim çalışmaları" gündemiyle kampa girecek.

10 Ocak 2023 Salı 15:57
MHP, "seçim çalışmaları" gündemiyle Kızılcahamam'da kampa girecek

ANKARA - Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında, Kızılcahamam'da 13-15 Ocak'ta düzenlenecek kampa Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri katılacak.

Ülke gündeminde yer alan konular ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği kampta, MHP'nin bu yılki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık kapsamında hem genel merkez hem teşkilat bazında yapacağı çalışmalar ele alınacak.

MHP'nin 3 gün sürecek ve Genel Başkan Bahçeli'nin değerlendirmelerinin olacağı geleneksel kampında, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin sunumlar yapılacak.

Kampta ayrıca partinin, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" ve "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" ile "Adım Adım 2023, Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" temalı program ve etkinlikleri de ele alınacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Seçim çalışmalarıMHPKızılcahamam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf Destek Paketi'nin limitini 150 milyar liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf Destek Paketi'nin limitini 150 milyar liraya çıkarıyoruz
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Adayımız belli kararımız nettir
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Adayımız belli kararımız nettir
"Hedeflediğimiz sonuçlara ulaşmak için uluslararası işbirliği elzemdir"
"Hedeflediğimiz sonuçlara ulaşmak için uluslararası işbirliği elzemdir"
APA Genel Sekreteri Majidi: Türkiye parlamenter diplomasinin gelişimine büyük katkı sağladı ve ivme kazandırdı
APA Genel Sekreteri Majidi: Türkiye parlamenter diplomasinin gelişimine büyük katkı sağladı ve ivme kazandırdı
Memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ekrem Başkan'ı hiç kimseye kaptırmayız
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ekrem Başkan'ı hiç kimseye kaptırmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz gençlerimizle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz gençlerimizle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz
Akşener: Başbakan Meral Akşener olacak ama İYİ Parti de birinci parti olacak
Akşener: Başbakan Meral Akşener olacak ama İYİ Parti de birinci parti olacak
Meclis, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi için mesai yapacak
Meclis, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi için mesai yapacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi