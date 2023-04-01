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MHP, milletvekili adaylarını belirleme çalışmalarına yoğunlaştı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday belirleme sürecinin devam ettiği MHP'de, hukuk, parti ilkeleri ve liyakat çerçevesinde kabul edilen 1894 başvurunun 1350'si incelendi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 11:18
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MHP, milletvekili adaylarını belirleme çalışmalarına yoğunlaştı

Ankara

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın başkanlığında kurulan, Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ile Mustafa Kalaycı ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman​'dan oluşan Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için çalışmalara hız verdi.

Çalışma kapsamında müracaat edenlerden istenen belgeleri sunan ve gerekli şartları haiz olan 1894 başvuruyu, öncelikle hukuki yönden değerlendirerek, mevzuata uygun olup olmadığını belirleyen komisyon, ardından partinin ilkeleri açısından ele alıyor.

Başvuruları liyakat ve eğitim kapsamında da değerlendiren komisyon, aday adaylarının adli sicil kayıtlarını ve sosyal medya hesaplarını da inceliyor.

Bu çerçevede bir başvuruyu "eşe yönelik şiddet" gerekçesiyle eleyerek dosyayı iade eden komisyon, ayrıca başvurular sırasında FETÖ ve PKK iltisaklı unsurlar tarafından yönlendirildiği tespit edilen çok sayıda aday adaylığı girişimi dolayısıyla bu alanda tekrar inceleme yapıyor.

Başvuruların 1350'si incelendi

Kabul edilen 1894 aday adaylığı başvurusunun 1350'sini inceleyen komisyon, hafta sonu çalışmasını tamamlayacak ve listeyi 3 Nisan Pazartesi günü Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunacak.

Son şeklini Bahçeli'nin vereceği liste, 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

MHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları, 14-21 Mart tarihleri arasında yapılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPMilletvekiliAdaylarSeçim
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