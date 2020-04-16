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MHP'li Yalçın'dan, 'infaz düzenlemesi' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yeni infaz düzenlemesi ile ilgili yapılan eleştirilere, "Yeni düzenlemelerle kadına şiddet, çocuk istismarı, uyuşturucu madde satıcılığı gibi suçlardan hükümlü bulunanlara infaz indirimi getirildiği iddiası külliyen yalandır" diye yanıt verdi.

16 Nisan 2020 Perşembe 15:08
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MHP'li Yalçın'dan, 'infaz düzenlemesi' açıklaması

ANKARA - MHP'li Semih Yalçın, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile ilgili yapılan eleştirilere yazılı açıklama yaparak yanıt verdi. Öncelikle koşullu salıverme ve denetimli serbestlik hükümlerinin yeniden düzenlendiğini bildiren Yalçın, infaz indirimine dair düzenlemelerin, siyaset ve hukuk tarihinde bir ilk olmadığını kaydetti. Yalçın, "Bundan öncekiler de sonuncusu da Anayasa'da yer alan temel hak ve hürriyetler süzgecinden geçirilerek düzenlenmiş ve yürürlüğe girmiştir. Buna rağmen CHP-İP-HDP üçlüsü, daha başından yeni infaz düzenlemeleri aleyhinde yalan ve iftira üreterek karalama, saptırma ve menfi algı oluşturma çabasına girmiştir" dedi.

'CHP'NİN GAYRETLERİ BEYHUDEDİR"

Yalçın, infaz düzenlemesinin AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'te kabul edilmesinin ardından  CHP'nin Anayasa'daki 'eşitlik ilkesine' aykırı olduğunu öne sürerek konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini duyurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İP ile HDP de onu destekleyip, alkışlamıştır. Lakin CHP'nin bu gayretleri beyhudedir. Suç işleyene ceza verilmesi nasıl hukukun gereği ve meşru ise, infaz düzenlenmesi de o kadar hukukidir. Anayasa'nın eşitlik ilkesi gerekçe gösterilerek her hükümlünün infaz indiriminden yararlanmasını istemek, aslında eli kanlı teröristlere, tecavüzcülere, birlik ve bütünlüğümüze kastederek 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'cülere de benzer hakların tanınmasını istemektir. Önüne gelen hükümlünün infaz indiriminden yararlanmasını beklemek, devletin hayati sırlarını ifşa eden iş birlikçi ve satılmış hainlerin taltif edilircesine salıverilmesini ummaktır. Görülmektedir ki CHP ve yancılarının asıl maksatlarını örtmek ve çirkin hedeflerine vasıl olmak için infaz düzenlemesine getirdikleri itiraz gerekçeleri temelsiz ve dayanaksızdır."

'UYUŞTURUCU MADDE SATICILIĞI SUÇUNDA İNFAZ İNDİRİMİ İDDİASI YALANDIR'

"Yeni düzenlemelerle kadına şiddet, çocuk istismarı, uyuşturucu madde satıcılığı gibi suçlardan hükümlü bulunanlara infaz indirimi getirildiği iddiası da külliyen yalandır" diyen Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üst soya, alt soya, eşe, kardeşe ruh ve beden olarak kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama; kasten adam öldürme suçlarını işleyenler, infaz indirimine dahil edilmemiştir. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde, imal ve ticareti, devlet aleyhine işlenen suçlar, terörle mücadele kapsamına giren suçlardan hükümlü olanlar kesinlikle denetimli serbestlik indiriminden faydalanamayacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih YalçınYeni Infaz Düzenlemesi
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