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MHP'li Özdemir: Zillete 'adayınız şu olacaktır' diye bir talimatın gelmediğini ifade etmek lazım

16 Eylül 2022 Cuma 14:44
MHP'li Özdemir: Zillete 'adayınız şu olacaktır' diye bir talimatın gelmediğini ifade etmek lazım

KAYSERİ - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Cumhur İttifakı haricindeki siyasi partiler, içine düştükleri zillet durumu karşısında Türk milletine ve Türkiye'ye yönelik herhangi bir plan, proje sunamazken henüz cumhurbaşkanlığı adayını da belirleyememişlerdir. Şu ana kadar zillete 'adayınız şu olacaktır' diye belirli bir talimatın gelmediğini ifade etmek lazım" dedi.

Kayseri'de bir restoranda düzenlenen basın toplantısına, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, parti üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin pazar günü Kayseri'de miting yapacağını duyuran Özdemir, "18 Eylül Pazar günü Türk dünyasının ve milliyetçi hareket partisinin çok kıymetli lideri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendi Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16.00'da bir miting için aramızda olacaktır. Kendisini şehrimizde ağırlamaktan büyük bir onur duyacağız. Yaklaşık 40 gündür sahada bütün teşkilatlarımızla birlikte il başkanımızın öncülüğünde çalışıyoruz. Tarihi bir miting yapacağımıza yürekten inanıyoruz. Edindiğimiz intiba ve gözlem odur ki Kayseri pazar günü belki de demokrasi tarihimizde sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin gördüğü en kalabalık ve en geniş kapsamlı mitinge ev sahipliği yapacaktır" diye konuştu.

'TÜRK MİLLETİ'NE ÇAĞRIMIZ AÇIK VE NETTİR'

Muhalefet partilerini eleştiren Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 seçimlerine hazırlık noktasında kendi parti anlayışı ve disiplini içinde çalışmalarına devam ediyor. Cumhur İttifakı haricindeki siyasi partiler, içine düştükleri zillet durumu karşısında Türk milletine ve Türkiye'ye yönelik herhangi bir plan, proje sunamazken henüz cumhurbaşkanlığı adayını da belirleyememişlerdir. İttifak ile alakalı kendi bünyelerinde hangi siyasi partilerin olup olmadığıyla ki burada özellikle PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin varlığı, toplum nazarında aleni bir şekilde bilinirken, HDP'nin varlığını dahi itiraf edemeyenlerin cumhurbaşkanlığı adayı belirlemekte bile zorlandığını hatta belirleyemediğini de ifade etmemiz lazım. Çünkü bize göre zilletin bütün plan ve programı, CHP olsun, diğer siyasi partiler olsun kendilerine ait olmayan bir gündemle hatta kendilerine servis edilen bir çerçevede şekilleniyor. Şu ana kadar zillete 'adayınız şu olacaktır' diye belirli bir talimatın gelmediğini ifade etmek lazım. Bu şartlar altında gücünü sadece Türk milletinden alan MHP önünü açtığı ve inşası noktasında sorumluluk üstlendiği cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olan milletimizin yüksek teveccühleriyle 24 Haziran 2018 tarihinde seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızı yine cumhurbaşkanı adayımız olarak ilan etmiştir. Bu şartlar altında Türk milletine çağrımız açık ve nettir. MHP adayının belli olduğu bunun da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıklamıştır."

'MHP ANKETLERİ DİKKATE ALMAZ'

Anket şirketleri tarafından yapılan çalışmalarda MHP'nin oy oranının düşük gösterildiğinin sorulması üzerine Özdemir, şunları söyledi:

"Geriye baktığımızda 2018 genel seçimlerinde, bugün malum olan bazı anket şirketlerinin de  sözde yayınlamış oldukları anket sonuçlarına baktığınızda MHP'nin yüzde 5-6 gibi oy oranları alacağını iddia ediyorlardı. Ancak 2018 genel seçimlerinde milletimizin iradesiyle MHP, Türk milletini temsil noktasında kutlu ve güçlü bir temsil oranıyla meclisteki yerini almıştır. Bundan sonra da böyle olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin hasımlarını iyi tanıyoruz. MHP'nin hasımlarını da daha iyi tanıyoruz. Bu oyunlar boş oyunlardır. MHP'nin bununla alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği bir kanun teklifi olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu anket şirketlerine baktığımızda sadece MHP ile ilgili değil, Cumhur İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanı ile alakalı da toplumda bizim gözlemlediğimiz şahit olduğumuz gerçeklerin hilafına olmak suretiyle bazı sonuçlar yayınlıyorlar. Bu kendileri açısından seçimlerin normal zamanda yapılacağını dikkate aldığınızda Haziran 2023'te birer utanç vesikası olarak boyunlarına asılacaktır. MHP'nin oy oranlarını merak eden varsa, 4 Eylül'de başladığımız Sivas mitingimize, 11 Eylül'de devam ettiğimiz Bursa mitingimize, 18 Eylül'de bu pazar günü Kayseri'de gerçekleştireceğimiz mitingimize baksınlar. Daha sonra bakalım hangi surete bürünecekler. Buna kendileri karar versinler. MHP anketleri dikkate almaz. Millet iradesi ve milletin kendisini dikkate alır." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail ÖzdemirMillet İttifakı
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