MHP'li Kalaycı: 6'lı masaya Türk milletinin itimadı yok

KONYA (DHA)

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya’da Aziziye Kültür Merkezi’nde partisinin belediye başkanları, meclis üyeleri ve il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Partililere seslenen Mustafa Kalaycı, muhalefeti eleştirdi.

Kalaycı, “HDP’nin, PKK’nın, FETÖ’nün ve muhasım dış güçlerin masa altında gizlendiği 6’lı masaya Türk milletinin itimadı asla yoktur. Bu masa kinin ve kifayetsizliğin masasıdır. Bunlar, milli birlik ve kardeşlik bağlarımızı koparmanın derdindeler. Etnik ve mezhep temelli bölücülüğü kaşımanın hevesindeler. Suriye’de, Irak’ta, Libya’da, Karabağ’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Mavi Vatanda Türkiye’nin etkin mücadele gücünü, haklı ve meşru varlığını tartışmaya açmanın emelindeler. Türkiye ekonomisini kötülemenin peşindeler. Milletimize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanların tek amacı yıkmaktır, tahrip etmektir, temellerimize dinamit koymaktır. Fakat başaramayacaklar, Türkiye’yi asla geçemeyecekler, cumhurun iradesini yenemeyecekler. Bizim zillete düşürülecek bir ülkemiz yoktur. Ülkemizi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye’nin yarınları aydınlıktır. 2023 ve takip eden yıllar Türkiye’nin dev gibi ayağa kalkışına sahne olacaktır. Bunu sağlayacak irade Cumhur İttifakı’dır. Cumhur İttifakı ya istiklal ya ölüm iradesinin mirasçısıdır. Cumhur İttifakı, Türkiye’ye sahip çıkan, Türk milletine hizmetkarlıkta sınır tanımayan inanmışlıktır. Cumhur İttifakı, Kızılelma seferberliğidir. Biz, bağımsız ve güçlü Türkiye’den tarafız. Biz, zalime yavuz, mazluma yunus olan tarafız. Biz, küresel oyunlara karşı milli duruştan tarafız.” dedi.