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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında MDK, MYK üyeleri ve milletvekilleriyle Kızılcahamam'da bir araya geldi

14 Ocak 2023 Cumartesi 12:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla yapılacak toplantı için Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.
Anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre partililerle sohbet eden Bahçeli, Şehitler Ağacı'nı da ziyaret etti.
Bahçeli, daha sonra toplantının yapılacağı otele geçti.
Toplantıda, MHP'nin bu yılki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık kapsamında hem genel merkez hem teşkilat bazında yapacağı çalışmalar ele alınacak.
Ülke gündeminde yer alan konular ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin sunumlar yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPDevlet BahçeliÜlkücü Şehitler Anıtı
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