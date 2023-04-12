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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den seçime CHP listesinden giren partilere eleştiri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir seçime CHP listesinden giren partilere eleştirerek, "O kadar aciz duruma düştüler ki kendi amblemleriyle seçim pusulasında yer alıp Türk milletinin karşısına çıkabilecek gücü dahi gösteremediler." dedi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 11:54
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den seçime CHP listesinden giren partilere eleştiri
Kayseri

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili adayı İsmail Özdemir, seçime CHP listesinden girecek partiler için, "O kadar aciz duruma düştüler ki kendi logolarıyla, kendi amblemleriyle seçim pusulasında yer alıp Türk milletinin karşısına çıkabilecek gücü dahi gösteremediler." değerlendirmesinde bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Kayseri milletvekili adayları, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 2018 yılındaki seçimlerle Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 5 yılı geride bıraktığını hatırlattı.

Türkiye'nin 5 yıllık süreçte büyük tehlikeler yaşadığını aktaran Özdemir, bu sorunların üzerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde gelindiğini vurguladı.

Özdemir, siyasi istikrarsızlık döneminin bittiğini belirterek, "İstikrarımıza sahip çıkacak bir anlayışı hep birlikte büyük Türk milletinin evlatları olarak yansıtabilmek mecburiyeti yaşıyoruz. İstikrarımıza sahip çıkacağız ki istiklalimiz olsun. İstiklalimizi tesis edeceğiz ki istikbalimiz olsun. İstikbalimize de emin adımlarla hep birlikte yürüyeceğiz ki bölünme kabul etmez kutsal bir ülkü halinde büyük Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nda, Türk yüzyılında hep birlikte el ele, omuz omuza inşa edebilelim." ifadelerini kullandı.

CHP listesinden seçime giren partileri eleştiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Baktığınızda ondalık yüzdeye sahip olan zilletin içinde yer almış partiler mangalda kül bırakmıyorlardı. 'Seçim de seçim, hemen seçim, erken seçim' diyorlardı, seçim geldi. Şimdi seçim dendiğinde o kadar aciz duruma düştüler ki kendi logolarıyla, kendi amblemleriyle seçim pusulasında yer alıp Türk milletinin karşısına çıkabilecek gücü dahi gösteremediler. Gittiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayraklarının altına sığındılar."

MHP'nin ikinci sıra milletvekili adayı Baki Ersoy ise milletin Ülkücü hareketin Türkiye'deki durumunu, konumunu, duruşunu benimsediğini ve takdir ettiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPCHPEleştiri
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