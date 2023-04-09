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MHP'den seçim propagandası için yerel medya programları

MHP'nin seçim sürecinde yerel televizyon ve radyolar üzerinden ortak canlı yayınlarla halka ulaşacağı bildirildi.

09 Nisan 2023 Pazar 09:50
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MHP'den seçim propagandası için yerel medya programları
Ankara

MHP'den yapılan açıklamada, partinin 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine yönelik çalışmalarını Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda kararlı ve gayretli şekilde sürdürdüğü, medya planlamasının da aynı kapsamda tamamlandığı ve programlandırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, toplumsal huzurun tesisi ve milli değerlerle ilgili hassasiyetler konusunda yerel medyanın samimi, sorumlu ve sağduyulu tutumu sebebiyle, MHP'nin temel meselelerle alakalı görüş ve politikalarını yine yerel medya üzerinden milletle paylaşmanın daha doğru olduğu kanaatinin hasıl olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca millete doğrudan erişme imkanı açısından yerel medyanın sahip bulunduğu yüksek potansiyelin MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın faaliyetlerini paylaşabilmesi açısından değerli bir mecra olduğu ve MHP'nin de bu mecra üzerinden parti politikalarını paylaşacağı bildirildi.

MHP'nin, seçimlere giden süreçte görüşlerini kamuoyuna sunacağı ortak canlı yayınlarla, toplam 60 televizyon ile 45 radyo kanalı üzerinden aynı anda gerçekleştirilecek programlarla millete sesleneceği belirtilen açıklamada, aynı yayın gruplarının tüm sosyal medya mecralarının da yayınların kapsamı dahilinde olacağı kaydedildi.

10 bölümden oluşacak

Açıklamada, böylelikle ilgili konu başlıklarıyla yapılacak toplam 10 bölümden oluşacak ortak canlı yayın ile vatanın her bir köşesinde yaşayan vatandaşlara doğrudan erişme imkanı bulunacağı, MHP'nin sesinin teknolojinin verdiği imkanlar dahilinde her mecrada duyulacağı vurgulandı.

Başkanlık divanı üyeleri, grup başkan vekilleri ve milletvekillerinin katılacağı programlarla genel siyasi gündem, ekonomi politikaları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yeni anayasa, dış politika ve Türk dünyası, kadın, gençlik, aile ve engelli politikaları, tarım, afetler ve iklim değişikliği gibi önde gelen konu başlıklarında partinin görüşleri, çalışmaları ve vaatlerinin anlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyasi tarihimizde seçimlerle alakalı kampanya ve propaganda faaliyetleri dikkate alındığında ilk kez böylesine geniş kapsamlı bir medya ve yayın çalışmasının yapıldığı strateji de yine ilk kez Milliyetçi Hareket Partisi tarafından uygulamaya geçirilmiş olacaktır.

Çoğu yayın grubu ve medya organının sosyal ve siyasi hayatımızla birlikte, toplumsal huzurumuza da verdiği zarara karşılık benimsediğimiz bu yöntemle, tasvip etmediğimiz yayın politikalarına karşı olan duruşumuz daha anlamlı bir hal alacaktır.

Günümüz şartlarında medyanın içerisine düştüğü açmaz karşısında Milliyetçi Hareket Partisi, daha samimi bulduğu ve her daim destekçisi olduğu tüm yerel medya organlarıyla beraber, ülkemiz açısından büyük önem verdiği Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine yönelik tutumunu da bir başka alanda daha göstermiş olacaktır.

Haftalık olarak ilan edeceğimiz programlarımızdan ilki 10 Nisan 2023 Pazartesi günü Genel Merkezimizden yapılacak canlı yayınla başlayacak ve diğer programlara ait bilgiler, süreç içerisinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPSeçimPropaganda
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