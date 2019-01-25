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MHP'den flaş açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını açıkladı.

MHP'den flaş açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını açıkladı.

25 Ocak 2019 Cuma 16:03
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MHP'den flaş açıklama

MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır. Yeni Manisa İl teşkilatı haftaya kurulacaktır." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MHPMHP Genel Başkan Yardımcısı Semih YalçınManisa İl Başkanı Erkan Öztürk
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