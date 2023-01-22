Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.490,34
ALTIN
1.165,45
DOLAR
18,81
STERLİN
23,31
EURO
20,42
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanları alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanları...
Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Sermaye Piyasası Kurulu 57 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 57...
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 Sözleşmeli Personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MHP'de 31 il başkanı, milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı

Görevlerinden ayrılanlar arasında İstanbul, Adana ve Samsun il başkanları da bulunuyor.

22 Ocak 2023 Pazar 12:47
MHP'de 31 il başkanı, milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı

Ankara

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) 31 il başkanı, milletvekilliği için görevinden ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin geçen hafta Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlediği Kızılcahamam kampının ardından hem genel merkez hem teşkilat bazında seçim çalışmalarına hız verildi.

Teşkilatlara, MHP Genel Merkezi'nin, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen teşkilat mensuplarının görevlerinden ayrılması gerektiği kararı anımsatıldı.

Bu kapsamda aralarında İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve Yalova İl Başkanı Namık Öz'ün de yer aldığı 31 isim görevlerinden ayrıldı.

Milletvekili aday adaylığı için il başkanlarının görevi bıraktığı diğer iller şunlar:

Bolu, Burdur, Denizli, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Nevşehir, Ordu, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Kilis, Manisa ve Muğla.

"Aday adayı olmak haklarıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün "adaylığa müracaat ve izin" başlıklı 94. maddesi kapsamında 31 il başkanının milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldığını söyledi.

Yalçın, "Dava arkadaşlarımızdır, isteyen istifa edebilir. Biz 'istifa et' veya 'etme' demedik. Kendi kararlarını kendileri verdiler. Aday adayı olmak haklarıdır ancak bu kararı kendileri verir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AyrıldıGörevMilletvekili Adaylığı31 Il BaşkanıMHPönce VatanDevlet BahçeliMerkez Yönetim KuruluMerkez Disiplin KuruluSamsunAdanaİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak
Meclis, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak
Akşener: "1923'ün kıymetini bilmezsek, 2023'ü kaybederiz"
Akşener: "1923'ün kıymetini bilmezsek, 2023'ü kaybederiz"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de kütüphane açılışına katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de kütüphane açılışına katıldı
Bahçeli: İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir
Bahçeli: İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: TBMM gündemine seçim takvimi başlayıncaya kadar önemli paketler gelecek
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: TBMM gündemine seçim takvimi başlayıncaya kadar önemli paketler gelecek
TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine tepki
TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine tepki
"Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya beşten büyüktür' çağrısı, küresel bir adalet çağrısıdır"
"Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya beşten büyüktür' çağrısı, küresel bir adalet çağrısıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor
AK Parti'li Akbaşoğlu: EYT'nin şubat ayı içerisinde yasalaştığına hep birlikte şahit olacağız
AK Parti'li Akbaşoğlu: EYT'nin şubat ayı içerisinde yasalaştığına hep birlikte şahit olacağız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi