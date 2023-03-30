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MGK Bildirisinde deprem ve seçim tedbirleri vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, deprem felaketinin olumsuz etkisini bertaraf etmeye yönelik tedbirler ile seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirlerin ele alındığı bildirildi.

30 Mart 2023 Perşembe 18:48
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MGK Bildirisinde deprem ve seçim tedbirleri vurgusu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, "14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir." denildi.

Bildirde, "Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter dahil her türlü imkanla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MGKDepremSeçim
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