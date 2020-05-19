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Mezarlıklarda propaganda malzemelerine müsaade edilmemekte

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bölücü ve sol terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği yönündeki iddialara ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz tarafından mezarlara müdahale edilmemekte, mezarlıklarda terör örgütünü simgeleyen bez parçalarına ve propaganda malzemelerine asla müsaade edilmemektedir" açıklamasında bulundu.

19 Mayıs 2020 Salı 14:58
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Mezarlıklarda propaganda malzemelerine müsaade edilmemekte

ANKARA - Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde, bölücü ve sol terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği yönünde başta bir siyasi parti olmak üzere, terör örgütüne müzahir yapılanmalar ve basın yayın kuruluşlarınca birtakım asılsız ve provakatif açıklamalar paylaşıldığını anımsattı. Çataklı, güvenlik güçleri tarafından, kırsal alandaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, şehir merkezlerinde de terör örgütü güdümündeki yapılanmalara yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edilmesi neticesinde, örgüt ile müzahir kitle arasındaki ilişki ve irtibat ağının giderek etkisiz kılındığına dikkat çekti. Çataklı, "Örgüt, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak ve yeniden müzahir kitlesiyle etkileşimini artırmak amacıyla, bölgede bulunan terörist mezarlıklarının tahrip edildiği yönünde asılsız içeriklerle kurgulanmış haber, paylaşım ve açıklamalardan oluşan bir propaganda çalışması sürdürmektedir. Terör örgütüne katılımın yok denecek kadar azaldığı bu dönemde, örgüte müzahir siyasi uzantıların temsilcileri mezarlıklara ziyaretler gerçekleştirip, bölge halkımızı devlete karşı kışkırtmaya çalışmakta ve mağduriyet algısı oluşturarak terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılımı arttırmayı ve müzahir kitleyi harekete geçirerek konsolide etmeyi amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

'TESPİT EDİLEN MEZAR SAYISI 58'DİR'

Çataklı, 2015-2016 yılları arasında yaşanan 'Çukur-Barikat' olayları sürecinde Diyarbakır'daki örgüt mensubu teröristlerin mezarlarının, örgüt tarafından cephane/mühimmat depolama ve silahlı eğitim alanı olarak kullanılmasının hafızalarda ve bölücü örgütün mezarlıklar hakkındaki istismar edici tutumunu gösterir nitelikte olduğunu vurguladı. Çataklı, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütü güdümündeki medya oluşumları tarafından mezarların tahrip edildiği yönündeki iddiaları içeren söylemler, görseller ve yapılan açıklamalar, toplumda etnik-mezhep temelli ayrımcılığı körükleyici propaganda çalışmalarıdır. İddiaların aksine, güvenlik güçlerimiz tarafından mezarlara müdahale edilmemekte, mezarlıklarda terör örgütünü simgeleyen bez parçalarına ve propaganda malzemelerine ise asla müsaade edilmemektedir. Öyle ki; söz konusu terör örgütü yandaşları tarafından ve çoğunlukla da ailelerin bilgisi ve onayı dışında terör örgütü mensuplarına ait mezar taşlarının üzerine, teröristlerin adı, soyadı, doğum ve ölüm tarihlerinin yanında, terör örgütüne katılış tarihleri ile örgütte kullandıkları kod isimlerinin yazıldığı, sözde şehit ifadelerinin kullanıldığı, ayrıca bir kısmında örgüt kıyafetli fotoğraflarının da olduğu sembolik anıt mezarlıklar oluşturmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda bugüne kadar tespit edilen mezar sayısı 58’dir ve bu konuda her türlü idari ve adli süreç işlemektedir.  Hiçbir hukuk devletinde terör örgütlerinin meşrulaştırılmasına müsaade edilemeyeceği gibi ülkemizde de terör örgütlerinin  bu yöndeki propaganda  çaba ve girişimlerine bundan önce olduğu gibi bundan sonrada asla izin verilmeyecektir."

ICISLERI BAKAN YARDIMCISI VE BAKANLIK SOZCUSU ISMAIL CATAKLI, BOLUCU VE SOL TEROR ORGUTU MENSUPLARININ MEZARLARININ TAHRIP EDILDIGINE ILISKIN ACIKLAMADA BULUNDU. FOTO-ANKARA-DHA

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakan Yardımcısı Ve Bakanlık Sözcüsü İsmail ÇataklıBölücü Ve Sol Terör örgütü MensuplarıPropagandaMezarlıkBez Parçaları
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