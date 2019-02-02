Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102937
ALTIN
220.751
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8121
EURO
5.9804
Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası
Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası
Fenerbahçe - Göztepe: 2-0
Fenerbahçe - Göztepe: 2-0
David Pavelka: Rüyamın peşinden koştum
David Pavelka: Rüyamın peşinden koştum
Bu besinler seratonin sentezini artırıyor
Bu besinler seratonin sentezini artırıyor
"Kazanmamız gereken bir maç"
"Kazanmamız gereken bir maç"

Mevlüt Uysal’dan Büyükçekmece’ye metro müjdesi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’nin, Kocaeli’nden başlayarak Tekirdağ’a kadar uzanan metro projesinin kalbi olacağını söyledi.

Mevlüt Uysal’dan Büyükçekmece’ye metro müjdesi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’nin, Kocaeli’nden başlayarak Tekirdağ’a kadar uzanan metro projesinin kalbi olacağını söyledi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 09:51
0 Okunma
Mevlüt Uysal’dan Büyükçekmece’ye metro müjdesi

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Uysal, bu kapsamda ilçenin Celaliye, Kamiloba ve Kumburgaz mahallerinde faaliyete geçen seçim bürolarının açılışını yaptı. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen ve ilçede tespit ettikleri sorunlara yönelik geliştirdikleri çözüm yollarını onlara anlatan Mevlüt Uysal, metro müjdesi de verdi. Vatandaşların meşale ve tezahüratlarla karşıladığı Uysal, özellikle altyapıya yönelik çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

"GEBZE’DEN MİNİBÜSLE GELENLER ARTIK METROYLA GELECEK"

Büyükçekmece'nin İstanbul’un en değerli ilçelerinden biri olacağını söyleyen Uysal,"Bu zor bir şey değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul’da Anadolu Yakasında Kartal – Pendik hattında metro tamamlandı. İlk etabı Pendik’e kadar açıldı.Şu anda Tuzla kısmının da benim dönemimde ihalesi yapıldı, inşaatı başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile görüşüp, direkt bizim Kocaeli’nden gelen raylı sistemle metroyla oradan bağlayıp Kocaeli’nden itibaren metro sistemi o hattı toplayarak gelecek. Gebze’den minibüsle gelenler artık metroyla gelecek" dedi.

BÜYÜKÇEKMECE’YE METRO SÜRPRİZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Yenikapı – Beylikdüzü metrosunun ihale aşamasında olduğunu dile getiren Mevlüt Uysal, "Eğer ağustos ayında yaşanan kur saldırısı olmasaydı, Türkiye şu ana kadar ihaleyi de yapmış olurdu. Bu 1'inci etap 32 kilometre, ondan sonra devamı olacak. Ancak mademki Büyükçekmece’ye aday olarak gösterildim ben şu anda Yenikapı –Beylikdüzü -Tüyap 1'inci etap metro hattını uzatıp Yenikapı – Büyükçekmece Metro Hattı olarak değiştireceğiz" diye konuştu.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Büyükçekmece’ye gelecek metro ile alakalı altyapı bilgisi de veren Uysal, “TÜYAP’ın olduğu bölge kaygan zemin. Eskiye göre teknoloji biraz daha gelişti ve o kaygan zemini nasıl aşacağımız üzerine çalışıyoruz. Orayı aynen Haliç Köprüsü’nde metronun deniz üzerinden geçmesi gibi bir sistemle orada da yüzeyden açıktan Büyükçekme’den o şekilde devam edebilir. Metro’nun son durağının TÜYAP’ın olduğu yerdeki kulenin arka tarafında değil, aşağıya göl kenarında indirip 1-1,5 kilometre uzamayla Mimarsinan’a kadar birinci ihaleyi yapmış olacağız. Silivri’ye kadar da devam edecek. Eğer Tekirdağ Belediyesi de metro çalışması yaparsa Tekirdağ’a kadar gidecek hat inşallah hazır olur” dedi.

“EFENDİ OLMAYA DEĞİL, HİZMETKAR OLMAYA GELDİK”

Bir vatandaşın Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü kastederek  "Biz artık hizaya çeken ve kendini karşılattıran başkan değil, sizin gibi Büyükçekmece’ye hizmet getirecek bir başkan istiyoruz” demesi üzerine Mevlüt Uysal, "Biz başkalarının yanlışı ile değil, kendimizin doğruları ile övünelim. İnşallah onların düştüğü yanlışa biz düşmeyelim. Bize bu millet oy verirken ve başkan seçerken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, ‘Efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik’ diyor. Başkaları bildiğini yapsın biz doğruları yapalım” diye yanıtladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt UysalBüyükçekmeceBelediyeAday
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi
Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi
Özhaseki: Melih Bey, stratejimizin parçası değil
Özhaseki: Melih Bey, stratejimizin parçası değil
Hayvana yönelik şiddet suç sayılacak
Hayvana yönelik şiddet suç sayılacak
Bizim zorla bir kentsel dönüşüm çalışmamız yok
Bizim zorla bir kentsel dönüşüm çalışmamız yok
MHP'li Osmanağaoğlu: Soyer, Türk milletinden özür dilemeli
MHP'li Osmanağaoğlu: Soyer, Türk milletinden özür dilemeli
Bakan Çavuşoğlu: Adana mutabakatı işimize yarar
Bakan Çavuşoğlu: Adana mutabakatı işimize yarar
Sarıgül, DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı oldu
Sarıgül, DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı oldu
Mahir Ünal: Sadece AK Parti adayları tanıtılacak
Mahir Ünal: Sadece AK Parti adayları tanıtılacak
CHP, bu kararıyla herkesi incitti
CHP, bu kararıyla herkesi incitti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ