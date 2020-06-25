MESK’ten Gelecek Partisi’ne ziyaret

İSTANBUL

MESK Genel Başkanı Muzaffer KALA ve beraberindeki heyet Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet DAVUTOĞLU’nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen ziyarette MESK adına Genel Başkan Muzaffer KALA, MESK Genel Başkan Yardımcıları HAK BİR SEN Genel Başkanı Nail SARIKAYA ve DİRİLİŞ EĞİTİM SEN Genel Başkanı Mehmet Nuri KAYNAR katıldılar.

MESK ve MESK Konfederasyonuna bağlı sendikalar hakkında bilgiler veren MESK Genel Başkanı Muzaffer KALA Sendikacılığın Türkiye de gelişmiş ülkelerdeki standartlarda görev ifa edemediğini, yetkili sendikanın patronun sendikası gibi hareket ettiğini ifade etti. Patronun sendikası işveren sendikası olur. Memur, işçi ve emeklileri temsil eden sendikaların üyelerinin haklarını korumak için mücadele etmesi gerektiğini söyledi. MESK’e bağlı mahkeme kararıyla varlığı tescillenmiş olan tek emekli sendikası olan Yeni Emekli Bir Sen’in hukuk mücadelesindeki süreç hakkında bilgi paylaşımında bulunarak sözlerini tamamladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet DAVUTOĞLU ise ziyaretlerinden ötürü MESK Heyetine teşekkürlerini bildirerek sivil toplum çalışmalarının demokrasi kültürünün oluşmasında büyük önemi olduğunu çok sesliliğin zenginlik ve kazanım olduğunu ifade etti. En kısa zamanda MESK genel merkezine ziyaret yapmak istediğini sorunların tespitinde ve çözümüne yönelik daha geniş istişarelerde bulunulmasının gerekliliğini ifade etti.

MESK Heyetinin Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığına yapılan ziyareti Gelecek Partisince üst düzeyde karşılandı. Görüşmelerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun yanı sıra Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, Gelecek Partisi Gençlik ve Spor Politikaları Başkanı Cuma İÇTEN, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih ŞAHİN, Gelecek Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilgin AKBAL hazır bulundu.

Yapılan görüşmelerin ardından MESK Genel Başkanı Muzaffer KALA tarafından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet DAVUTOĞLU’na hediye takdim edildi. Hediyenin anlamlı bir hediye olduğu vurgusu yapan Ahmet Davutoğlu İl Başkanlığının güzel bir yerine asılmasını istedi.