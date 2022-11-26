Meral Akşener huzurevinde öğretmenleri ziyaret etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Üsküdar'da bulunan Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevinde yaşayan öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da Akşener'e eşlik etti. Akşener, huzurevinin salonunda öğretmenlerle sohbet ettikten sonra hepsine hediye verdi. Daha sonra huzurevinde yaşayan 93 yaşındaki emekli resim öğretmeni Mustafa Orhan Şide'nin çalışmalarının bulunduğu sergiyi gezdi. Şide, sergideki çalışmalardan 3 tanesisini Meral Akşener'e hediye etti. Öğretmenlerle beraber öğretmen marşı söyleyen Akşener, yaklaşık bir saat süren ziyaretinin ardından huzurevinden ayrıldı.