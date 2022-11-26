Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.874,34
ALTIN
1.051,84
DOLAR
18,64
STERLİN
22,58
EURO
19,42
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 Memur alacak
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi...
Akseki Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Akseki Belediye Başkanlığı memur...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kadroya akademisyen alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553...
Edremit'te konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı
Edremit'te konut alanı nitelikli...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Meral Akşener huzurevinde öğretmenleri ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi'nde, emekli öğretmenleri ziyaret etti.

26 Kasım 2022 Cumartesi 15:47
Meral Akşener huzurevinde öğretmenleri ziyaret etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Üsküdar'da bulunan Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevinde yaşayan öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da Akşener'e eşlik etti. Akşener, huzurevinin salonunda öğretmenlerle sohbet ettikten sonra hepsine hediye verdi. Daha sonra huzurevinde yaşayan 93 yaşındaki emekli resim öğretmeni Mustafa Orhan Şide'nin çalışmalarının bulunduğu sergiyi gezdi. Şide, sergideki çalışmalardan 3 tanesisini Meral Akşener'e hediye etti. Öğretmenlerle beraber öğretmen marşı söyleyen Akşener, yaklaşık bir saat süren ziyaretinin ardından huzurevinden ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral AkşenerValidebağ Mustafa Necati Bey Öğretmen HuzureviÜsküdar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zafer Partisi lideri Özdağ, Kilis'te
Zafer Partisi lideri Özdağ, Kilis'te
DP lideri Uysal: Çarpık düzene itirazı olan yüzde 65 vatandaşımız var
DP lideri Uysal: Çarpık düzene itirazı olan yüzde 65 vatandaşımız var
Kılıçdaroğlu: Kadına yönelik şiddetle taviz vermeden mücadele edilir
Kılıçdaroğlu: Kadına yönelik şiddetle taviz vermeden mücadele edilir
AK Parti'li Dağ: CHP genel başkanı ve sözcülerinin açıklamalarının cılız olduğunu gördük
AK Parti'li Dağ: CHP genel başkanı ve sözcülerinin açıklamalarının cılız olduğunu gördük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu örgütün, parlamentomuzdaki uzantılarını görmezden gelemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu örgütün, parlamentomuzdaki uzantılarını görmezden gelemeyiz
Fuat Oktay: TCG Anadolu'nun yıl sonu itibariyle teslim edilmesi planlanmakta
Fuat Oktay: TCG Anadolu'nun yıl sonu itibariyle teslim edilmesi planlanmakta
Bakan Varank: Üniversiteleri özgürleştirdik
Bakan Varank: Üniversiteleri özgürleştirdik
Bakan Özer ve öğretmenlerden Anıtkabir'e ziyaret 
Bakan Özer ve öğretmenlerden Anıtkabir'e ziyaret 
Akşener: Mehmetçiğimize alan açın
Akşener: Mehmetçiğimize alan açın

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول