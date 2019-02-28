Meral Akşener'den Mersin açıklaması

Meral Akşener: "Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz. Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir sürprizimiz olacak. Adayımız var kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim."
DHA
Meral Akşener: Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz
Meral Akşener: "Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz. Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir sürprizimiz olacak. Adayımız var kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim."
DHA