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Meral Akşener'den Mersin açıklaması

Meral Akşener: Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz

Meral Akşener'den Mersin açıklaması

Meral Akşener: Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz

28 Şubat 2019 Perşembe 11:59
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Meral Akşener'den Mersin açıklaması

Meral Akşener: "Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz.  Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir sürprizimiz olacak. Adayımız var kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener
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