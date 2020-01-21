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Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya ziyaretinin ikinci gününde Demre ve Finike ilçelerini ziyaret etti. Akşener, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya hesabından erken seçimle ilgili yaptığı paylaşımın hatırlatılması üzerine, "Lütfü Bey'in belki buna yönelik bir öngörüsü vardır. Benim öngörüm, acil bir seçimi görmüyorum" dedi.

Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya ziyaretinin ikinci gününde Demre ve Finike ilçelerini ziyaret etti. Akşener, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya hesabından erken seçimle ilgili yaptığı paylaşımın hatırlatılması üzerine, "Lütfü Bey'in belki buna yönelik bir öngörüsü vardır. Benim öngörüm, acil bir seçimi görmüyorum" dedi.

21 Ocak 2020 Salı 16:30
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Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum

ANTALYA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün geceyi Demre'de geçirdi. Bu sabah kaldığı otelden İYİ Parti Demre ilçe örgütü binasına geçen Akşener'i burada İYİ Parti Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Hasan Subaşı, Feridun Bahşi, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Yavuz Temizer, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Demre Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, İYİ Parti Demre İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, İYİ Parti Kaş İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz ve CHP Demre İlçe Başkanı Mete Hakan Caner ile belediye meclisi üyeleri ve partililer karşıladı.

'İKİ GÜNDÜR NEFES ALMADAN ÇALIŞIYORUM'

Çiçekler ile karşılanan Akşener'e partili kadınlar ve İlçe Başkanı Hüseyin Şahin çeşitli hediyeler verdi. Meral Akşener, bir gazetecinin İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?" paylaşımını hatırlatması üzerine, "Benim bilgim yok. İki gündür nefes almadan çalışıyorum. Arkadaşımız hangi bilgiye dayanarak, hangi veriye dayanarak böyle bir beyanda bulundu, onu bilmiyorum. Benim kendi okumamı söylüyorum. Biz demokrasiyi içselleştirmeye çalışan bir siyasi partiyiz. İnsanlar fikirlerini bağımsız bir şekilde ister sosyal medyada olsun, ister kurumlarımızın içinde olsun belirtiyorlar. Lütfü Bey'in belki buna yönelik bir öngörüsü vardır. Benim öngörüm, acil bir seçimi görmüyorum" dedi.

'ESNAF ESNAF GEZECEĞİM'

Meral Akşener daha sonra Demre Belediyesi'ne geçti. Burada Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve belediye personeli tarafından karşılanan Akşener'e, başkanın eşi avukat Funda Kocakaya ile 2 oğlu tarafından çiçek verildi. Başkan Kocakaya, makamında sohbet ettiği Akşener'e, Demre fotoğraflarından oluşan 2 tablo ve değişik hediyeler sundu. CHP ve İYİ Parti Demre ilçe başkanları ile fotoğraf çektiren Akşener, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslendi. Akşener, "Buraya sorun dinlemeye, tavsiye dinlemeye geldik. Vira Bismillah'ı da Antalya'dan yaptık. Dün beş ilçe, bugün altıncı ilçe. Bugün 10 ilçeyi tamamlayacağız. Haziran sonuna kadar Türkiye'nin büyükşehirlerinin ilçelerini gezmeyi hedefledim, Güneydoğu dahil. Maalesef siyasetçi sizden koptu. Ağalar aranıza gelmiyor. Şimdi ben gezeceğim, arkasından onlar gelecek. Ben ilçe ilçe, esnaf esnaf gezeceğim. Mecbur kalacaklar, onlar da gelecek. Antalya'nın ilçelerinden aldığımız her tavsiyeyi, her talebi, her bilgiyi önce Meclis'e taşıyacağız. Milletvekillerimiz soru önergeleriyle, araştırma önergeleriyle kamuoyuna, milletimizin bilgisine taşıyacak, milletimizin tamamının duymasını sağlayacak" dedi.

'BENİ DE AĞLATACAKSIN ŞİMDİ'

Meral Akşener'in Demre'den sonraki durağı ise Finike ilçesi oldu. Akşener Finike'de, Finike Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi, İYİ Parti İlçe Başkanı Veli Göktepe, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Parti binasında teşkilat üyeleriyle sohbet eden Akşener'e portakal suyu ikram edildi.  Akşener'e plaket verilirken, İlçe Başkanı Veli Göktepe, duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı. Akşener de Göktepe'ye sarılarak, "Beni de ağlatacaksın şimdi" dedi. Ziyaret sırasında kadın kolları üyeleri de Akşener'in boynuna eşarp taktı.

Parti binasının balkonuna çıkan Akşener, vatandaşları selamlayarak, kısa bir konuşma yaptı. İlçe ziyaretlerinin amacını anlatan Akşener, Atatürk Caddesi'ne geçip, esnafı ziyaret etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerAntalya Ziyareti
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