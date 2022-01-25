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Mehmet Fettah Çiftçi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu’nu ziyaret etti

Mehmet Fettah Çiftçi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Makamında ziyaret etti

25 Ocak 2022 Salı 13:32
Mehmet Fettah Çiftçi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu’nu ziyaret etti

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA –ÖZEL HABER 

Ak Parti 27.Dönem Hatay Milletvekili Adayı ve  Bayir Bucak Türklerini Koruma Tanıtma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Fettah Çiftçi, 23. ve 24. Dönem  Konya Milletvekili,Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı-Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Ayşe Türkmenoğlu `nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Makamında ziyaret etti.

Ziyaretinde Ülke gündemi, Suriye Türkmenleri, Bayır Bucak Türklerinin sıkıntıları hakkında istişarelerde bulundular.

Ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çektiler.

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Mehmet Fettah ÇiftçiCumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlunu Ziyaret Etti
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