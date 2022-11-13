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Meclis'te cemevleri kanun teklifi görüşmelerine devam edilecek

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren 'Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine devam edilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise bütçe görüşmeleri sürecek.

13 Kasım 2022 Pazar 17:05
Meclis'te cemevleri kanun teklifi görüşmelerine devam edilecek

ANKARA (DHA)

TBMM Genel Kurulu'nda salı günü, maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik destekler ile cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren 'Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklife göre; cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca karşılanacak, belediyeler ile il özel idareleri gerektiğinde cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek, cemevlerine indirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı tanınacak ve imar planlarında cemevi yerleri ayrılacak.

Genel Kurul'da daha sonra 16 maddelik 'Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklife göre; Polis Akademisi bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak. Ayrıca emniyet hizmetleri sınıfında belli süre görev yaptıktan sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararlarıyla memuriyetten ilişiği kesilenlerin, gerekli sağlık şartlarını taşımaları halinde emniyet teşkilatına hizmet veren genel idare hizmetleri sınıfına açıktan atamaları sağlanacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SÜRECEK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da bakanlıkların bütçe görüşmeleri devam edecek. Komisyonda salı günü Adalet, çarşamba günü Enerji ve Tabii Kaynaklar, perşembe günü Kültür ve Turizm, cuma günü ise İçişleri bakanlıkları ile bağlı kurum ve kuruluşların 2023 bütçeleri görüşülecek.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu ise perşembe günü toplanacak. Komisyonda, Hazırlık Komisyonu'nun HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık raporu ve milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik kararı görüşülecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMCemevleri
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