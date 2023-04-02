Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Meclis, OSB'ler ve enerji alanı ile sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak

TBMM Genel Kurulu, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve enerji alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi ile sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

02 Nisan 2023 Pazar 11:24
1 Okunma
Meclis, OSB'ler ve enerji alanı ile sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak

TBMM

TBMM Genel Kurulu, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve enerji alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi ile sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Önemli konuların ele alınacağı yoğun bir haftaya daha girilecek Mecliste, bu haftanın ardından 14 Mayıs seçimleri kapsamında yasama çalışmalarına ara verilmesi bekleniyor.

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurulda, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifle "Yeşil Organize Sanayi Bölgesi" tanımlanarak, bu OSB'ler belirlenen kriterler kapsamında TSE tarafından sertifikalandırılacak.

Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek.

Doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilecek.

İhraç edilen doğal gaza ilişkin iletim tarifeleri yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara tabi olmayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının Kalkınma Ajanslarına ödeyecekleri paylardan 2023 ve 2024 yılları için muaf olacak.

Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi

Genel Kurulda daha sonra sağlık alanında düzenlemeler içeren İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, ilaç analizleri piyasaya arz sonrasında yapılacak.

Piyasadaki beşeri tıbbi ürünler, İlaç Takip Sistemi'ne bildirilecek.

Tahlil sonucunda ilaçların bileşiminde bulunan maddelerin saf olmadığı, formüle uymadığı, tedavi vasıflarını azaltacak, kaybedecek şekilde imal edildiğinin anlaşılması halinde ruhsat sahibi ile ilaçların bu şekilde imal edildiğini bilerek satanlara 3 milyon liraya kadar ceza verilecek.

Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında 2 milyon liraya kadar ceza uygulanacak.

Uzman tabipler gibi uzman diş hekimi ve uzman eczacılar da sözleşmeli statüde istihdam edilebilecek.

Odalara üye olmayan optisyen-gözlükçüler mesleki faaliyette bulunamayacak.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenen nüfus, yaş grubu ve bölge gibi kriterlere göre ağız diş sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetleri planlaması yapılacak.

KVKK ve RTÜK üye seçimi

Genel Kurulda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği için seçim yapılacak.

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun raporu, Genel Kurulun gündemine gelecek.

Genel Kurulda, KİT Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimine ilişkin raporları ile uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair bazı kanun teklifleri de müzakere edilecek.

Komisyonların gündemi

Milli Savunma Komisyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliğinin kurulmasını öngören Katılım Finans Kanunu Teklifi görüşülecek.

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Komisyonun yarınki toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri sunum yapacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun (KEFEK) yarınki toplantısında, "alt komisyon raporunun üst komisyona havale edilmesi" görüşülecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeclisEnerjiKanun Teklifi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de "Şampiyon Melekler"in aileleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de "Şampiyon Melekler"in aileleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milletimiz kimin boş laf ürettiğini kimin sorumluluk aldığını iyi biliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milletimiz kimin boş laf ürettiğini kimin sorumluluk aldığını iyi biliyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İnsanlarımızı mutlu, kardeşlerimizi güçlü yapacağız
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İnsanlarımızı mutlu, kardeşlerimizi güçlü yapacağız
"Hedef Z Kuşağının Oyunu Almak"
"Hedef Z Kuşağının Oyunu Almak"
MHP, milletvekili adaylarını belirleme çalışmalarına yoğunlaştı
MHP, milletvekili adaylarını belirleme çalışmalarına yoğunlaştı
Bakan Soylu: Bu olaylar siyasal istismarda veya siyasal çıkarda kullanılmaması gereken olaylardır
Bakan Soylu: Bu olaylar siyasal istismarda veya siyasal çıkarda kullanılmaması gereken olaylardır
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'de başarılı olan Sıfır Atık Girişimi dünyada da başarılı olacak
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'de başarılı olan Sıfır Atık Girişimi dünyada da başarılı olacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hizmeti karalayarak bir yerlere varmak isteyenlere fırsat verdirmemek lazım
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hizmeti karalayarak bir yerlere varmak isteyenlere fırsat verdirmemek lazım

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi