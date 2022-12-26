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Meclis Başkanı Şentop, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

26 Aralık 2022 Pazartesi 15:58
Meclis Başkanı Şentop, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Meclis Başkanı Şentop, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al Şeyh ile önce baş başa daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Burada konuşan Şentop, karşılıklı resmi ziyaret ve temasların, ilişkilerin gelişmesi ve iş birliğinin güçlenmesine sağladığı katkıya dikkat çekerek, siyasi alandaki temasların ekonomik ve ticari ilişkilere de güç katacağını söyledi. Şentop, Türkiye'nin, Riyad'ın 2030 Expo adaylığına desteğini belirterek bu adaylığın tüm bölge bakımından önemli adım olduğu değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'nin özellikle Körfez bölgesindeki ülkelerin güvenlik ve istikrarına atfettiği önemi vurgulayan Şentop, "Tüm bölgemizde ortak çabamızla olumlu bir atmosferin hakim kılınmasını amaçlıyoruz. Bu bakımdan bölgesel ekonomik entegrasyona ve bölge sathında altyapının geliştirilmesine özel önem atfediyoruz. Filistin'den Yemen'e, Libya'dan Suriye'ye uzanan geniş bir coğrafyada yakın iş birliği ve eş güdüm sağlamamızda tüm bölgemiz bakımından büyük fayda bulunmaktadır" dedi.

'TEK DERDİMİZ TERÖR SALDIRILARINI ÖNLEMEK'

Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası platformlarda tanınması konusunu da gündeme getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda uluslararası toplumun KKTC'yi tanıması konusundaki çağrısını hatırlattı ve yıllardır haksız izolasyon ve ambargolara maruz bırakılan Kıbrıs Türkleriyle temasların artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Meclis Başkanı Şentop, Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin ise "Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne elbette sonuna kadar saygılıyız. Bizim tek derdimiz, bu ülkelerdeki istikrarsızlık nedeniyle Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını önlemek ve yine istikrarsızlığı artırarak Batılı ülkelerin kendi emperyalist çıkarları doğrultusunda bölge ülkelerinin sınırlarını değiştirme planlarını engellemektir" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meclis Başkanı ŞentopSuudi Arabistanlı Mevkidaşı
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