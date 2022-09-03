"Lavrion, 'Yunanistan'ın Kandil'i' olursa baş edebilirler mi?"

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan'ın, Lavrion kampını terör örgütü PKK’ya tahsis ettiğini belirterek, "Yunanistan’ı bu konuda acilen sorumlu ve ciddi bir devlet gibi davranmaya davet ediyoruz. Bizim PKK ile mücadele edecek ve onu yenecek gücümüz var, bunu da yapıyoruz. Ancak Lavrion kampı, gelecekte 'Yunanistan’ın Kandil’i' olursa o zaman ortaya çıkacak sorunla kendileri baş edebilirler mi? Bunu iyi düşünsünler" dedi.



İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlığın ağustos ayı faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çataklı, terör örgütüne katılımın en az olduğu, teslim olma sayınının en fazla olduğu, ülke içinde eleman sayısının en düşük olduğu dönemi yaşadıklarını söyledi. Çataklı, "PKK ile mücadelede biz artık belli bölgelerde kalan son teröristleri kovalıyoruz. Tek tek sayıyoruz. Sınırlarımızın dışından birkaç yöneticisinin kendi yayın organlarındaki gelişigüzel içi boş kabadayılıklarından öte içeride herhangi bir varlıkları söz konusu değildir. Bizim bir sözümüz vardı; ‘terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız’. Bu sözümüzü tamamen yerine getirmiş olmanın arifesindeyiz" dedi.



'TENDÜREK DAĞI TAMAMEN TEMİZLENMİŞTİR'



Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daha önce Tendürek Dağı’nın teröristlerden tamamen temizlendiğini duyurduğunu hatırlatarak, "Bir zamanlar, terörist sayısının 100’lü rakamlarda olduğu tahmin edilen bir alandır burası. Güvenlik güçlerimizin kahramanlığı ve devletimizin kararlılığı sonucunda, terör örgütü burada büyük kayıplara uğramıştır. Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlenmiştir. Tendürek Dağı’nın teröristlerden tamamen temizlenmesinin ardından, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak ve barınakların tespit edilmesine yönelik yapılan Eren Abluka-32 ve Eren Abluka-35 operasyonlarında; odaları, mutfağı, tuvaleti ve banyosu bulunan, sözde bir tanesi eğitim ve kamp alanı olan 12 mağara/sığınak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen başlıca silahlar; 20 kilo TNT patlayıcı, 23 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, HK-33 piyade tüfeği, 3 M-16 piyade tüfeği, T-40 bombaatar, 3 bixi makineli tüfek olmuştur" diye konuştu.



'90 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'



Çataklı, ağustos ayında iç güvenlik operasyonları çerçevesinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9’u büyük, 29’u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Çataklı, "Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16'sı ölü, 60'ı sağ, 14'ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77'si PKK/KCK, 13’ü DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593’ü PKK/KCK, 554’ü FETÖ, 149’u DEAŞ, 75’i sol terör olmak üzere toplam 1371 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 131’i PKK/KCK, 139’u FETÖ, 27’si DEAŞ, 13’ü sol terör örgütleri mensubu olmak üzere 310’u ise tutuklanmıştır. Ayrıca ağustos ayında mayın/EYP patlayıcı madde düzeneği ile planlanan toplam 9 terör eylemi engellenmiştir. Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan-30 Eylül’ü kapsayan ilkbahar-yaz dönemi için 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlanmış; bugüne kadar 8 bin 121 operasyon ile yüzde 89’u tamamlanmıştır. Bu operasyonlarda 72 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.



'YUNANİSTAN, LAVRİON KAMPINI PKK'YA TAHSİS ETMİŞTİR'



Çataklı, Yunanistan’da bulunan Lavrion kampının fotoğraflarını göstererek, "Yunanistan, Lavrion kampını terör örgütü PKK’ya tahsis etmiştir, aktiftir ve aktif bir şekilde terör örgütünün hizmetindedir. Bu gerçeğin bizim açımızdan tartışılır herhangi bir tarafı yoktur, istihbarı bilgilerimiz ve delillerimiz nettir. Yunanistan her ne kadar bunu inkar etse de delillerimiz de kanıtlarımız da ortadadır. Terör örgütünün Avrupa yapılanması tarafından Lavrion kamp sorumlusu olarak faaliyet yürüten Hafız Mahir, Mahmut Yıldız’ın, kamp sorumluluğundan alınarak ülkemizden terör örgütüne katılım yapmak amacıyla Yunanistan’a geçiş yapacak şahısların illegal geçişleriyle ilgilenmek üzere görevlendirildiği, Lavrion kamp sorumlusu olarak Özcan Ergün'ün görevlendirildiği, kamp içerisinde her terör örgütü adına bir sorumlunun bulunduğu, sorumluların Kandil’den atama yoluyla belirlendiğini biliyoruz. Komşu ülkeler olarak aramızda sorunlar olabilir; ama Yunanistan’ı bu konuda acilen sorumlu ve ciddi bir devlet gibi davranmaya davet ediyoruz. Bizim PKK ile mücadele edecek ve onu yenecek gücümüz var, bunu da yapıyoruz. Ancak Lavrion kampı, gelecekte 'Yunanistan'ın Kandil'i' olursa o zaman ortaya çıkacak sorunla kendileri baş edebilirler mi? Bunu iyi düşünsünler" dedi.



19 BİN 375 UYUŞTURUCU OPERASYONU



Çataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ağustos ayında gerçekleştirilen 19 bin 375 operasyonda 23 bin 606 kişinin gözaltına alındığını, 1971 kişinin adli makamlar tarafından tutuklandığını kaydederek, "Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 352 artış ile 7 ton 956 kilo esrar, yüzde 389 artış ile 406 kilo skunk, yüzde 90 artış ile 459 kilo eroin, 44 kilo kokain, 15 kilo sentetik kannabinoid, 494 kilo metamfetamin, yüzde 284 artış ile 330 bin 393 adet ecstasy, yüzde 11 bin 66 artış ile 3 milyon 352 bin 638 adet captagon, yüzde 148 artış ile 1 milyon 37 bin 915 adet sentetik ecza, yüzde 547 artış ile 46 milyon 44 bin 508 kök kenevir ele geçirilmiştir" diye konuştu.



SURİYELİ SAYISI 3 MİLYON 654 BİN



Çataklı, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında, 2021 ağustos ayına göre yüzde 30 azalışla bu ağustos ayında 21 kadının yaşamını yitirdiğini söyledi. Çataklı, "24 Mart 2018 itibari ile hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği KADES uygulaması bugüne kadar 3 milyon 954 bin 178 kişi tarafından indirildi. Uygulama ile bugüne kadar 286 bin 888 asıllı ihbar alındı ve hepsine müdahale edildi. 2022 yılı ağustos ayında, 6 bin 329’u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39’a ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir" dedi.



'İADE SÜREÇLERİNDE TIKANIKLIK YOK'



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çataklı, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi olarak kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş ve Arnavutluk’ta yakalanan 'Thodex' kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade süreçlerine ilişkin, "Bu olaylar gerek bakanlığımıza bağlı kolluk birimlerimizin, gerekse devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşlarımızın koordineli şekilde yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü çalışmalarından sonuç aldığımızı göstermesi bakımında oldukça kıymetli. Bu olaylar kendi mecralarında ilerliyor, herhangi tıkanıklık söz konusu değil. Hem Arnavutluk hem Bulgaristan’daki süreçler yasal hem kendi iç hukuki süreçleri hem de uluslararası anlamdaki düzenlemeler çerçevesinde ilerliyor. Bir tıkanıklık söz konusu değil" diye konuştu.



'GİTTİĞİ İSTİKAMET ÖNEMLİ'



Çataklı, HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasıyla ilgili soruya da "Edirne istikametindeyken yakalanan şahsın, mühim olan nereye getirildiği, ne zaman getirildiği değil. Bunlar teferruat. Yakalanmış olması önemli. Bugün basın toplantımızda değindiğimiz bazı konular nedeniyle gittiği istikamet de önemli. Ancak süreç kendi içinde ilerliyor" yanıtını verdi.