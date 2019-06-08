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Kurum çözemediği soru için eşinden yardım aldı

Bakan Kurum çözemediği matematik sorusu için eşinden yardım aldı

Kurum çözemediği soru için eşinden yardım aldı

Bakan Kurum çözemediği matematik sorusu için eşinden yardım aldı

08 Haziran 2019 Cumartesi 17:48
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Kurum çözemediği soru için eşinden yardım aldı

İSTANBUL (DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Bir kafeye giren bakan Kurum, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerle soru çözdü. Bakan Kurum, zorlandığı bir matematik sorusunu Matematik öğretmeni eşinden yardım alarak çözdü. 

Bakan Kurum Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde taziye ziyaretinde bulundu. Taziye sırasında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı dileyen Kurum daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bir restorandaki ikiz çalışanlarla sohbet eden Kurum, onlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra bir kafeye giren Bakan Kurum, üniversiteye hazırlanan gençlerle bir süre sohbet etti. Öğrenciler girdikleri deneme sınavında çözemediği bir soruyu bakan Kurum'a gösterdi. Soruyu inceleyen bakan Kurum, çözmekte zorlanınca Matematik öğretmeni eşi Şengül Kurum'dan yardım aldı. Eşinden aldığı yardımla soruyu çözen Bakan Kurum, öğrencilere başarılar diledi. 

TAHTAKALE MAHALLESİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Tahtakale Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, “Bölgenin ihtiyacı gereği kentsel dönüşümü Tahtakale'de başlatacağız. Rezerv alanda konut üreteceğiz. Vatandaşımız ister kendi yerinde, ister rezerv alanında, isterse de yüklenici firmayla anlaşması karşılığında süreci tamamlayacağız. Tahtakale Mahallesi gerek alt yapısıyla, gerekse yeşil alanlarıyla hazır hale gelmiş örnek bir mahallemiz olacak" diye konuştu.

“GEREKEN CEVABI SANDIKTA VERECEKTİR"

23 Haziran'daki seçimlere de değinen Bakan Kurum, “İstanbul'umuzun geleceği için çok önemli bir seçim olduğunu düşünüyorum. 25 senedir o sosyal belediyecilik anlayışıyla 1994 yılında başlattığımız sürecin inşallah yeni bir 25 yıl başlangıcında Binali Başkanımızla yapmak istiyoruz.  O yüzden de 23 Haziran seçimleri bizim için çok önemli. Vatandaşımız da bu bilinçle sandığa gidecektir ve gereken cevabı sandıkta verecektir" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Murat KurumMatematik Sorusu
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