Kurtulmuş: Tek dertleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

HATAY, (DHA)

Hatay’da gerçekleştirilen Uluslararası Kültür Turizmi ve Medya Kurultayı’na katılmak üzere kente gelen ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Bu seçimde çok açık söyleyeyim örtü ortadan kalkmıştır. Açık bir işbirliğine dönüşmüştür. Yani HDP’nin biz felanca felanca yerlerde aday göstermeyeceğiz demesi, açıkçası AK Parti karşıtı bloğa destek vermektir. Şimdi bizim karşımızdaki ittifakın handikabı da tamda burada bizim rahatlığımız 15 Temmuz’da başlayan bir yakınlaşma var. Anayasa değişikliği sırasında parlamentoda müşterek hareket var ve güvenli bir işbirliği var. Mesela Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ekonomik saldırılara karşı Milliyetçi Hareket Partisi’nin verdiği destek var. Seçimlerde aynı seçim kampanyasına bağlı yapılmış olan işler var. Ancak, AK Parti karşıtı bloğun bir tane özelliği var. Erdoğan karşıtlığı. Tayyip Erdoğan gitsin de ne gelirse gelsin. Ne gelsin? Cevabı yok. Kim gelsin? Cevabı yok. Bunun sağlanması için, örnek olsun diye söylüyorum, geçtiğimiz yıl 24 Haziran seçimlerinde İstanbul’da Şişli ve Beşiktaş gibi ilçelerde HDP’nin seçmeninin tabir ihmal olduğu yerlerde, HDP’nin yüzde 13’ler, yüzde 15’ler ve yüzde 17’ler civarında oy aldığını gördük. Bu açık bir şekilde HDP’ye de barajı aştıralım, onlarda girsin de AK Parti’nin parlamentoda çoğunluğu olmasın şeklinde verilmiş bir kaygıdır. Vatandaşa oyunu niye böyle verdin diyemeyiz ama 24 Haziran’da bu örtülü şekilde devam ediyordu. Bu yerel seçimde örtü kalkmıştır, açık bir ittifaktır" dedi.



'MECLİS BAŞKANI AK PARTİ İÇİNDEN OLACAK'



Kurtulmuş, basın mensuplarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın istifa etmesinin ardından yeni meclis başkanının kim olacağı yönündeki sorusunu şöyle cevapladı:



"Öncelikle yeni dönemde Meclis'in önemini altını çizmek istiyorum. Türkiye bir sistem değişikliğine gidiyor. Ve bu sistem değişikliği sabahtan akşama yaptık oldu şeklinde gerçekleştirilecek bir durum değil. Parlamentonun, hükümetin ve yerel yönetimin, bunların her birinin ayrı ayrı önemi var, özellikle yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece yasa çıkarma faaliyetlerinde değil, aynı zamanda siyasetin konuşulduğu, siyasi tartışmaların yapıldığı bir siyaset zeminidir. Bizim önümüzdeki dönemde temel meselemiz, bu anlamda parlamentonun güçlendirilmesi, hani diyoruz ya güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü yerel yönetimler, bu üç ayaktan bir tanesi parlamentodur ve parlamentonun çok güçlü olması gerekiyor. Sistemin doğası bunu icap ettiriyor. Dolayısıyla bu anlayış içerisinde bu parlamentonun güçlendirilmesi gerekiyor. Kimin Meclis Başkanı olacağı ise Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yapacağı istişareler sonucu ortaya çıkacaktır. Ve AK Parti’nin içerisinden Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan birisi Meclis Başkanı olacaktır. Bunu da inşallah çok rahat bir şekilde geçiririz."