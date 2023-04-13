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Kurtulmuş: Bu parçalı bulutlu koalisyon ittifakına Türkiye'yi bırakmayacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bir taraftan HDP, PKK ile bir tarafta FETÖ ve diğer gruplarla irtibatlı bu parçalı bulutlu koalisyon ittifakına Türkiye'yi bırakmayacağız." dedi.

13 Nisan 2023 Perşembe 11:43
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Kurtulmuş: Bu parçalı bulutlu koalisyon ittifakına Türkiye'yi bırakmayacağız
Ankara

AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığınca Altındağ Kültür Sarayı'nda iftar programı düzenlendi.

Kurtulmuş, iftar sonrasında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.

Milletçe geçilen zor günlerin yüksek dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik ruhuyla kısa sürede atlatılacağını söyleyen Kurtulmuş, önceliklerinin depremdeki yaraların sarılması olduğunu vurguladı.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Türkiye'nin gündeminde olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "14 Mayıs, Türkiye'nin kader seçimlerinden birisidir. 14 Mayıs, Türkiye'de sadece kimin cumhurbaşkanı olacağının ya da parlamentoda kimin milletvekilli olacağının tespiti ve tayini seçimi olmanın çok ötesindedir. Türkiye'nin bir istikamet seçimidir. 14 Mayıs seçimleri Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının sonuna kadar açıldığı tarihi bir seçim olacak." ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinde projeleri konuşmak istediklerini ifade eden Kurtulmuş, "Dün Ankara'da ilan edilen seçim beyannamesi aşağı yukarı 500 sayfalıktır, özeti 100 sayfadır. Orada neler yapıldığı, nelerin başarıldığı ve nelerin başarılacağını madde madde milletimizle paylaştık. Kampanya sırasında da bunları konuşacağız. Türkiye'yi her alanda nasıl ileriye götüreceğimizi hep beraber anlatarak, inşallah 15 Mayıs sabahı Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacağız." diye konuştu.

AK Parti'nin gönlüne girdiği milletin gönlünden düşmemesi için gayret ettiğini söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yeni döneme ilişkin ufuklarını anlatacağız. Bir taraftan HDP, PKK ile bir tarafta FETÖ ve diğer gruplarla irtibatlı bu parçalı bulutlu koalisyon ittifakına Türkiye'yi bırakmayacağız. Bunların Türkiye'yi götüreceği bir yer olmadığı gibi daha şimdiden iktidara gelirlerse Türkiye'de atılmış bütün olumlu adımları, yapılmış bütün işlerde gerisin geriye dönmeyi halka vaat olarak söylüyorlar. Buna bu millet fırsat verir mi?"

Bir tek oyu dahi heba ettirmeyerek sandıklara sahip çıkacaklarını söyleyen Kurtulmuş, başarılı bir seçim kampanyası yürüterek Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçeceklerini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KurtulmuşKoalisyonTürkiye
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