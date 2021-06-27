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Küresel barışa katkı sağlıyor

Bakan Akar'dan Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 230'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı

27 Haziran 2021 Pazar 16:53
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Küresel barışa katkı sağlıyor

ANKARA, (DHA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kara Kuvvetlerimiz; vatanımızın, hudutlarımızın ve asil milletimizin güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadele etmiştir, etmektedir" dedi.

Bakan Akar, Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 230'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında Kara Kuvvetleri'nin, köklü tarihi, milli, manevi ve mesleki değerlere bağlı kahraman ve fedakar personeliyle dünyanın en saygın askeri güçlerinden biri olduğunu bildirdi. Akar, "Kara Kuvvetlerimiz; vatanımızın, hudutlarımızın ve asil milletimizin güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadele etmiştir, etmektedir. Bu çerçevede yüksek teknolojiye sahip yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman Kara Kuvvetlerimiz, terörle mücadele kapsamında icra ettiği geniş çaplı harekatlarla şanlı tarihine yeni ve büyük başarılar eklemiştir. Suriye ve Irak’ın kuzeyinde icra edilen bu harekatlarla ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru parçalanmış; sınırlarımızın, asil milletimizin ve umudunu bizlere bağlayan masum ve mazlum bölge halkının güvenliği sağlanmıştır. Kara Kuvvetlerimiz; salgın şartlarına rağmen ayrıca BM, NATO, AGİT, AB bünyesinde ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Afganistan, Kosova, Bosna Hersek, Azerbaycan, Libya, Katar, Somali gibi birçok coğrafyada bölgesel, küresel barış ve istikrara da büyük katkı sağlamaktadır. Tüm bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak personelinin niteliklerini, çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek amacıyla eğitim/tatbikat faaliyetlerine de aralıksız ve başarıyla devam etmektedir" dedi.

'ÜLKEMİZİN GURUR KAYNAĞI'

Akar, Kara Kuvvetleri personelini başarılarından dolayı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Kara Kuvvetlerimiz; yedi iklim üç kıtaya barışı, adaleti, huzuru götüren atalarımızdan ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Mete Han’dan Sultan Alparslan’a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten günümüze kadar Kara Kuvvetlerimizin bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı ve devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar başta olmak üzere, Kara Kuvvetlerimizin muvazzaf ve emekli tüm personelini kutluyor; kendilerine ve kıymetli aile fertlerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarMilli Savunma BakanıKara Kuvvetleri
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