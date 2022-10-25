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KLİP ÇEKİMİ UĞRUNA HASTANELİK OLDU! 

"Olaylı klip 28 Ekim Cuma gününden itibaren tüm dijital platformlarda yerini alacak" 

25 Ekim 2022 Salı 19:22
KLİP ÇEKİMİ UĞRUNA HASTANELİK OLDU! 

MEHMET ALİ BABAR

İSTANBUL

Yaptığı başarılı çalışmalarıyla müzik piyasasına çığ gibi düşen tik tok fenomeni Gülcan Demir, yeni single albüm türküsü "Şurimşine" için kamera karşısına geçti. Yönetmenliğini Recep Yenigün, Yapımcılığını Akademi Müziğin üstlendiği klip 28 Ekim Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alacak. 

Bir hafta boyunca Müşahede altında tutuldum ! 

Gülcan Demir; Çok heyecanlıyım.  Bu klip benim ilk göz ağrım. Çok büyük emekler verdik. olumsuz hava şartlarına rağmen çok şükür iki günde bitirdik. Klip Kırklareli'nin vize ilçesine bağlı sahil kasabası olan kıyı köyde ve bir çok mekanda çekildi.

Senaryo gereği denize girme sahnesi vardı. Yönetmenimiz " isterseniz girmeyin. Hava çok soğuk bu riski göze almayalım. Olmadı senaryoyu değiştiririz" dedi ama kabul etmedim. Ertesi günü gözümü hastanede açtım. Doktor; Ne oldu böyle size ? nasıl bir soğuk almışsınız ! biraz daha gecikseydiniz zatürre başlangıcı başlardı dedi. Doktorumun tedavisiyle bir haftalık yatıştan sonra çok şükür atlattık. Cefa olmadan sefa olmuyor malesef. İnanıyorum bomba bir klip çekimi oldu. milyon izlenecek ve dillerden düşmeyecek" dedi. 

İşte Meraklana Beklenen Türkünün Sözleri şöyle. 

ŞURİMŞİNE 

Yarimden ayrı düştum.

Gözlerum deniz dalgalı.

Ha bu yalan Dünya da.

Çok gördüler Sevduğumi oy 

Oy oy şurimşine 

Oy oy bu sevdaluk

Oy oy duman sardi 

Gözlerimin ferlerune oy 

Oy oy Seviyirum 

Oy oy Yaniyrum 

Oy oy ölüyirum 

Kaderime agliyurum oy. 

Ne edelim sevduğum 

Kader yazmış yazimuzi 

Hazan vurdi dağlaruma 

Bezdum bezdum ölüyirum oy. 

Söz & Müzik : Mehmet ali Babar - Gülcan Demir

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KlipKlip çekimiHastanelik28 Ekim Cuma
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