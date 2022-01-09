Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,033.32
ALTIN
797.36
DOLAR
13.81
STERLİN
18.89
EURO
15.78
Ufuk Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi 2 öğretim...
Biruni Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak
Biruni Üniversitesi 41 öğretim...
Kayseri'de kamyon-tır garajı işletmesi kiraya verilecek
Kayseri'de kamyon-tır garajı işletmesi...
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz

Bakan Özer: 2022'de kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz

09 Ocak 2022 Pazar 17:44
5 Okunma
Kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz

ANKARA (DHA)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesiyle okullarda kitap sayısının önemli ölçüde arttığını belirterek, ''Bu proje ile okullarımızdaki kütüphanelerde öğrenci başına düşen kitap sayısı, iki ay gibi kısa sürede 1,89'dan 2,76'ya yükseldi. 2022 yılında kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz'' dedi.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdikleri alanlardan birinin de okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesinin iki ay gibi kısa bir sürede tamamladığını ifade etti. Bu proje ile okullardaki kitap sayılarının da önemli ölçüde arttığını vurgulayan Özer, "Yeni yaptığımız kütüphanelerle, kütüphanelerdeki kitap sayımız 41 milyon 770 bin 132'ye yükseldi. Bu proje ile okullarımızdaki kütüphanelerde öğrenci başına düşen kitap sayısı, iki ay gibi kısa sürede 1,89’dan 2,76’ya yükseldi. 2022 yılında kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece öğrenci başına düşen kitap sayısı, 6,6'ya yükselmiş olacak. Süreci başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, 81 ilimizde milli eğitim müdürlerinizi, ilçe müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum'' dedi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 2021 yılı sonu itibarıyla öğrenci başına düşen kitap sayısında 9,65 kitap ile Gümüşhane birinci oldu. Gümüşhane'yi, 9,53 kitap ile Bayburt ve 8,56 kitap ile Ardahan izledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan ÖzerKitap Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazakistan için her türlü desteği vereceğiz
Kazakistan için her türlü desteği vereceğiz
Altun'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Altun'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Muharrem İnce, Büyükuslu'nun annesinin cenaze törenine katıldı
Muharrem İnce, Büyükuslu'nun annesinin cenaze törenine katıldı
Sanatçıları baş tacı etmek bizim görevimizdir
Sanatçıları baş tacı etmek bizim görevimizdir
Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası 
Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası 
Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmek boynumuzun borcudur
Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmek boynumuzun borcudur
'Ülkemizin dört bir yanı hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek'
'Ülkemizin dört bir yanı hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek'
Bahçeli: 'Sandık' diyorsanız 2023'ün Haziran ayını bekleyeceksiniz
Bahçeli: 'Sandık' diyorsanız 2023'ün Haziran ayını bekleyeceksiniz
Bakan Kurum: 'Ankara'yı güzelleştireceğiz' dediler, kaderine terk ettiler
Bakan Kurum: 'Ankara'yı güzelleştireceğiz' dediler, kaderine terk ettiler

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma