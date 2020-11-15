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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ankara’da

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev Ankara’da

15 Kasım 2020 Pazar 13:49
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ankara’da

M. KEMAL SALLI

Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geldi.

Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, ilk görüşmesini Ankara’da kendisini bekleyen Kırgız vatandaşlarıyla gerçekleştirdi.

Türkiye’de çeşitli illerde yaşamakta olan Kırgız kökenli vatandaşlarla bir araya gelen Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev’e ilgi büyüktü.

Toplantı salonunda Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev’i bekleyenler arasında Kırgızistan Türkiye Fahri Başkonsolosu Dr. Mustafa Kurt da vardı.

Bakan Ruslan Kazakbaev başkanlığındaki heyet, toplantı salonunda hazır bulunan yurttaşların isteklerini dinleyerek notlar aldı ve Türkiye’de yaşayan Kırgız vatandaşların sorularının tümünü yanıtladı.

Kayseri, Antalya, İstanbul, Ankara, Çubuk, Gölbaşı ve Van ili Ulupamir köyünden gelen Kırgızlarla da görüşen Bakan Ruslan Kazakbaev, Kırgız kökenli vatandaşların her birinin isteklerini ayrı ayrı dinledi.

Van’ın Ulupamir köyünden gelen Kırgızlar, köyde yeni neslin Atayurtlarına ilişkin kültürlerini giderek unuttuklarını belirterek  Bakan Kazakbaev’den Ulupamir’e çocuklara ve geçnçlere Atayurt kültürlerini öğretecek öğretmenler göndermesini istediler. Kazakbaev’e eşlik eden heyet, Büyükelçiliğin bu konu üzerinde çalıştığını söyledi.

Vatandaşlarla 4 saatlik bir görüşmenin ardından Kazakbaev’in heyeti resmi görüşmeler için toplantıdan ayrıldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ruslan KazakbaevKırgızistan Dışişleri Bakanı
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