Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,533.29
ALTIN
549.30
DOLAR
9.54
STERLİN
13.05
EURO
11.04
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alıyor
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü...
Riyad Büyükelçiliği’ne sekreter alınacak
Riyad Büyükelçiliği’ne sekreter alınacak
Çerkezköy’de 71 m² işyeri satılacak
Çerkezköy’de 71 m² işyeri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kılıçdaroğlu: Zamlar durmuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zamlar durmuyor. Ekim'de 93 kuruş zamlanan LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!" dedi.

01 Kasım 2021 Pazartesi 14:25
6 Okunma
Kılıçdaroğlu: Zamlar durmuyor

CHP lideri Kılıçdaorğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zamlar durmuyor. Ekim'de 93 kuruş zamlanan LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda. Doğal gaza yüzde 48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! Ey gözleri Biden'a gülen şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi?" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluLPGDoğal GazZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bugün insanımıza bakınca sadece hak ve özgürlük görüyoruz"
"Bugün insanımıza bakınca sadece hak ve özgürlük görüyoruz"
'TOPLUMDA BİR AFET REFLEKSİ OLUŞTURMAYA GAYRET ETTİK'
'TOPLUMDA BİR AFET REFLEKSİ OLUŞTURMAYA GAYRET ETTİK'
'Yargı organlarımızın yeni diyalog zeminleri oluşturmasına büyük önem veriyoruz'
'Yargı organlarımızın yeni diyalog zeminleri oluşturmasına büyük önem veriyoruz'
Bakan Yanık: İhtiyaç sahiplerine 2,5 milyar TL yakacak ve elektrik desteği vereceğiz
Bakan Yanık: İhtiyaç sahiplerine 2,5 milyar TL yakacak ve elektrik desteği vereceğiz
'Bugüne kadar olan süreç böyle devam etmeyecektir'
'Bugüne kadar olan süreç böyle devam etmeyecektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
Dışişlerinden Yemen'deki saldırıya kınama
Dışişlerinden Yemen'deki saldırıya kınama
Cumhurumuzun Bayramı kutlu olsun
Cumhurumuzun Bayramı kutlu olsun
İnce’den tezkere eleştirisi
İnce’den tezkere eleştirisi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma