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Kılıçdaroğlu: Siyaseten onu nasıl devre dışı bırakırız arayışı içerisindeler

İSTANBUL'da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız yargılanıyor, haksız bir şekilde yargılanıyor. Siyaseten onu nasıl devre dışı bırakırız arayışı içerisindeler" dedi.

17 Aralık 2022 Cumartesi 18:51
Kılıçdaroğlu: Siyaseten onu nasıl devre dışı bırakırız arayışı içerisindeler

Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği Demokrasi Şurası, Şişli'deki kongre merkezinde sabah başladı. Programa, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Dr. Salih Uzun da katıldı. Kılıçdaroğlu konuşmasını yapmak için sahneye çıktığında 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları atıldı. 

"ADALETİ ARAMAKTAN BİR MİLİM GERİ ADIM ATMADIM"

Kemal Kılıçdaroğlu "'Adalet, bir kutup yıldızı gibidir' der Hz. Mevlâna, o yerinde durur evren bunun etrafında döner. İnsanlık tarihi adalet arayışı tarihidir aslında. Bugün adaleti arıyoruz hep beraber, demokrasiyi arıyoruz hep beraber. Bedeller ödendi ve ödenmeye de devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız yargılanıyor, haksız bir şekilde yargılanıyor. Siyaseten onu nasıl devre dışı bırakırız arayışı içerisindeler. Bir şehit cenazesinde devlet protokolü içerisinde uzun bir süre linç girişimiyle karşı karşıya kaldım ama hiçbir zaman adaleti aramaktan bir milim bile geri adım atmadım. Gerçekleri tüm halkımıza anlatalım; milletimiz adalete ulaşamıyor. Türkiye'de adalete erişim, açlık tokluk meselesi haline gelmiştir. Türkiye'de adalete erişim, artık bir ekonomik meseledir. Bir yanda hücrede tutulan siyasiler var, bir yanda halkın seçtiği belediye başkanlarını görevden alma çabası var. Öte yanda yine halkın seçtiği belediye başkanlarını görevden alıp yerine kayyum atananlar var, öte yandan aç çocuklar, evsiz barksız insanlar, ödenemeyen kiralar, alınamayan etler, sütler, dolmayan beslenme çantaları var. Öyle bir noktaya geldik ki sorun artık bir parti sorunu olmaktan çıkmış. Sorun artık bir Türkiye sorunudur. Bizi 6 lideri bir araya getiren de sorunun Türkiye sorunu boyutuna ulaşmasıdır" dedi.

"BU ÜLKEDE YA ÇOK ZENGİNSİN YA DA HİÇBİR ŞEYİN YOK"

Kılıçdaroğlu "Bu ülkede yaşayan herkesin, kimliği inancı ne olursa olsun; kadının erkeğin, başı açığın, başı kapalının, ailenin, bekarın yani herkesin ama herkesin barış ve huzur içerisinde yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. En büyük hedefim böyle bir ülke, huzurlu bir ülke hayal etmek ve o ülkenin caddelerinde sokaklarında gezerken hiç tanımadığımız insanlarla gülümseyerek selamlaşmamız. Orta sınıfı yok ettiler, bu ülkede ya çok zenginsin ya da hiçbir şeyin yok. Oysa birlikte yaşadığımız demokratik ve özgür ülke idealini gerçeğe dönüştürmek zorundayız. Gelirin de eşit paylaşılması gerektiğine inanıyorum. Önümüze sürekli engeller çıkaracaklar mücadele edeceğiz. Yasa dışı yollara başvuracaklar, mücadele edeceğiz. Yargıyı sopa olarak kullanacaklar, mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"BİZ DEMOKRATLAR HİÇ BİTMEDİK HİÇ AZALMADIK"

Kılıçdaroğlu, "3 Aralık'ta söyledim, yine söylüyorum: Bu ülke hak ettiği demokrasiye ya kavuşacak ya kavuşacak. Çetelerin, kirli sermayelerin devlete 418 milyar dolar borcu var. Bunu deftere yazdık. O kirli paraların tamamını tahsil edeceğiz. O para ile devleti ve demokratik kurumları onaracağız, bazılarını yeniden inşa edeceğiz. Geçmişte daha parlak değildi. Demokrasi hep hor görüldü, demokrasi o zaman postalların altında ezildi. Bugün kirli sermayenin altında eziliyor. Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı idam ettiler, seviniyordu o zaman birileri bugün de başka zalimler seviniyor ama biz demokratlar hiç bitmedik ve azalmadık. Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı o da helalleşmek ve bu ülkenin bedel ödemesini bitirmek. Bu kavgayı biz bitireceğiz, darbeciye darbeci diyeceğiz ister eskisi olsun ister bugünün olsun kötü olana da kötü diyeceğiz. Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden önceki andır. Bu bir 100 metre koşusu değil maratondur ve 6'lı masa olarak bu maratonun son metrelerini koşuyoruz" şeklinde konuştu. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluİBBEkrem İmamoğluTürk Demokrasi VakfıDemokrasi Şurası
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