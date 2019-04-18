Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97090
ALTIN
239.123
DOLAR
5.8278
STERLİN
7.5749
EURO
6.5550
Omurilik felçli Alper’in hedefi 200 metre
Omurilik felçli Alper’in hedefi 200...
Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor
Güneş ışığı için 30 yıldır...
Murat Başoğlu davasında ikinci kez bozma kararı
Murat Başoğlu davasında ikinci kez...
'Kök hücre tedavisi ameliyatın alternatifi değildir'
'Kök hücre tedavisi ameliyatın alternatifi...
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı başladı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci...

Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: KHK ile görevlerinden atılanların seçimde elde ettikleri başarı sonrası bunların başarılarının teslim edilmemesidir. Buradan YSK'nın değerli üyelerine seslenmek isterim. Bunların seçimlere girmesine siz izin verdiniz. Bunlar savcılıktan iyi hal kağıdı aldı. Bunların bir kısmı seçimi kazandı bir kısmı kazanmadı seçimi kazananlara mazbataları teslim etmeniz lazım.

Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: KHK ile görevlerinden atılanların seçimde elde ettikleri başarı sonrası bunların başarılarının teslim edilmemesidir. Buradan YSK'nın değerli üyelerine seslenmek isterim. Bunların seçimlere girmesine siz izin verdiniz. Bunlar savcılıktan iyi hal kağıdı aldı. Bunların bir kısmı seçimi kazandı bir kısmı kazanmadı seçimi kazananlara mazbataları teslim etmeniz lazım.

18 Nisan 2019 Perşembe 11:41
0 Okunma
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalar
version="

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluYerel Seçim SonuçlarıAçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe'de oy sayımı tamamlandı
Maltepe'de oy sayımı tamamlandı
Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerelde uygulanacak
Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerelde uygulanacak
Yavaş, Belediye Meclisini 3. kez topladı 
Yavaş, Belediye Meclisini 3. kez topladı 
MHPli Başkan sözünü tuttu
MHPli Başkan sözünü tuttu
Özhaseki: Yavaş'ın yaptığı görevi kötüye kullanma suçuna girer
Özhaseki: Yavaş'ın yaptığı görevi kötüye kullanma suçuna girer
Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
Türkiye'den Sudan açıklaması
Türkiye'den Sudan açıklaması
Verin mazbatayı bakalım işimize
Verin mazbatayı bakalım işimize
Bundan belediye başkanı olmaz
Bundan belediye başkanı olmaz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans