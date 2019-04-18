Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: KHK ile görevlerinden atılanların seçimde elde ettikleri başarı sonrası bunların başarılarının teslim edilmemesidir. Buradan YSK'nın değerli üyelerine seslenmek isterim. Bunların seçimlere girmesine siz izin verdiniz. Bunlar savcılıktan iyi hal kağıdı aldı. Bunların bir kısmı seçimi kazandı bir kısmı kazanmadı seçimi kazananlara mazbataları teslim etmeniz lazım.