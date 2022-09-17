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Kılıçdaroğlu'ndan Menderes ve Özal'ın mezarlarına ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Adnan Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret etti.

17 Eylül 2022 Cumartesi 11:31
Kılıçdaroğlu'ndan Menderes ve Özal'ın mezarlarına ziyaret

Kılıçdaroğlu saat 09.00 sıralarında Topkapı'daki anıt mezarlara geldi. Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. Kılıçdaroğlu, ilk olarak, idam edilişlerinin 61. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.  Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler  Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua etti. Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarına gelerek çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu, Özal'ın anıt mezarının içinde İBB tarafından yapılan çevre düzenlemesi ve müze binası inşaatı hakkında bilgi aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluİBBEkrem İmamoğluAdnan MenderesTurgut ÖzalMezarZiyaretAnıt Mezar
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