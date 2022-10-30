Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.936,15
ALTIN
979,50
DOLAR
18,62
STERLİN
21,53
EURO
18,49
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu...
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alacak
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim...
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na tebrik mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

30 Ekim 2022 Pazar 23:47
Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na tebrik mesajı

Saadet Partisi'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu üçüncü kez genel başkanlığa seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa seçilen Karamollaoğlu'nu Twitter hesabından tebrik etti. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Millet İttifakı ortağımız Saadet Partisi'nin 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Temel Karamollaoğlu'nu tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için, saatimiz iktidara ayarlı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPSaadet PartisiKemal KılıçdaroğluTemel KaramollaoğluKongreTebrik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den, Seul'deki izdihamda ölenler için başsağlığı mesajı
Türkiye'den, Seul'deki izdihamda ölenler için başsağlığı mesajı
Bahçeli: Cumhuriyet, Türkiye'yi yüksek hedeflere taşıyacak güvencedir
Bahçeli: Cumhuriyet, Türkiye'yi yüksek hedeflere taşıyacak güvencedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun ilk hedefi 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun ilk hedefi 
Destici: Nasıl oluyor da örgüt destekçileri TTB gibi bir kurumun başına geçebiliyor
Destici: Nasıl oluyor da örgüt destekçileri TTB gibi bir kurumun başına geçebiliyor
Kılıçdaroğlu: Bir ittifakız, 6 lider bir aradayız
Kılıçdaroğlu: Bir ittifakız, 6 lider bir aradayız
Ümit Özdağ: Mansur Yavaş'ı herhangi bir şart ileri sürmeden destekleriz
Ümit Özdağ: Mansur Yavaş'ı herhangi bir şart ileri sürmeden destekleriz
Muharrem İnce : Bu tür insanlar terör örgütünün destekçileridir
Muharrem İnce : Bu tür insanlar terör örgütünün destekçileridir
CHP'li Özel: Adayı doğru zamanda açıklayacağız
CHP'li Özel: Adayı doğru zamanda açıklayacağız
Altun: "Vicdan sahibi gazeteci barışa hizmet eder"
Altun: "Vicdan sahibi gazeteci barışa hizmet eder"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول