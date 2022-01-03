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Kılıçdaroğlu'ndan 'enflasyon' açıklaması

03 Ocak 2022 Pazartesi 11:32
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Kılıçdaroğlu'ndan 'enflasyon' açıklaması

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan ettiğini belirterek, "Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, TÜİK'in yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan ettiğini belirterek, "Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey saraydaki ekonomi dehası; dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın. Bu arada metal sanayicileri, emekçilere yüzde 17 zam teklif etmişsiniz. Bu TÜİK'ten bile beter teklifinizi not ettik. Köleniz değildir emekçiler, bu gayriciddi tavrınızdan hemen vazgeçin ve emekçilerin alın terlerinin karşılığını verin. Pazarlıkları yakından izliyoruz, bilginiz olsun" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 03.01.2022 11:37
Anahtar Kelimeler:
EnflasyonKemal Kılıçdaroğlu
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