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Kılıçdaroğlu'na açılan davalarda tazminatı biz ödeyeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açılan tazminat davalarında CHP olarak ellerini taşın altına koyacaklarını söyleyerek, "Kendi maaşlarımızdan CHP Genel Başkanı ile ilgili bugün alınacak bütün kararların bedelini ödemeye hazırız" dedi.

Kılıçdaroğlu'na açılan davalarda tazminatı biz ödeyeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açılan tazminat davalarında CHP olarak ellerini taşın altına koyacaklarını söyleyerek, "Kendi maaşlarımızdan CHP Genel Başkanı ile ilgili bugün alınacak bütün kararların bedelini ödemeye hazırız" dedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:35
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Kılıçdaroğlu'na açılan davalarda tazminatı biz ödeyeceğiz

ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dışında ilk kez kapalı bir grup toplantısı yaptıklarını belirterek burada alınan kararın önemli olduğunu söyledi. Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ezilenden ve mazlumdan yana olduğunu söyleyerek, ''Genel başkanımız milletin hakkını gasp edenlere karşı mücadelesini sürdürüyor. İktidar mensupları 'önünü nasıl kesebiliriz' kaygısı içinde mahkemelere etki ederek yüzde yüz haklı olduğu davalarda CHP Genel Başkanıyla ilgili tazminat davaları açıyorlar. Bu tazminata karar vermeyen hakimleri değiştirerek kendi kararlarını çıkarıp CHP Genel Başkanını ekonomik olarak çıkmaz içine sokmaya çalışıyorlar. CHP Genel Başkanı hakkında bugüne kadar sonuçlanan davalarda bir ceza kesinleşmedi. Üst mahkemelere müracaat edilmiş davalar devam ediyor. Kesinlikle bu yöntemlerle yıldırmanın mümkün olmadığını tarihe not düşmek gerekiyor. CHP Genel Başkanını ekonomik yaptırımlarla durduramazsınız, engelleyemezsiniz" diye konuştu.

'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ'

Tazminat davalarından çıkacak sonuçlara karşı CHP ailesi olarak ellerini taşın altına koyacaklarını kaydeden Özkoç, şöyle devam etti:

"Bu tazminat davaları neticelendirildiğinde, sizin baskınızdan çıkan cezalara karşı CHP ailesi olarak biz milletvekilleri elimizi taşın altına sokuyoruz. Kendi maaşlarmızdan CHP Genel Başkanı ile ilgili bugün alınacak bütün kararların bedelini ödemeye hazırız. Çünkü biz bir tarihin bugünkü temsilcileriyiz. Kurtuluş Savaşındaki baskılarla boyun eğdirilemediyse bugün de iktidarın diktatörce tutumları neticesinde genel başkanımıza boyun eğdiremeyecekler. Biz bu kararı aldık. Yolumuza devam edeceğiz. Bütün gelirlerimiz gasp edilse de milletin hakkı ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz. CHP olarak mazlumun hakkını savunmaktan bizleri kimse alıkoyamayacaktır."

Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kararı kabul etmemesi durumunda nasıl bir yol izleyeceklerinin sorulması üzerine "Bu Kemal Beyin taktirine bıraktığımız bir karar değildir. O yüzden Kemal Beyin bilgisi dışında bu kararı aldık. Kemal Bey, CHP'nin genel başkanıdır. Ancak CHP demokrasi ile alır kararlarını. Kendi kararlarımızı bu mücadelede önümüze çıkarılan engelleri yıkmak için alıyoruz. Bu CHP'nin onur meselesidir. Biz bu onur meselesinin bekçileriyiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluDavalarTazminatCHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç
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