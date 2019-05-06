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Kılıçdaroğlu, MYK üyelerini olağanüstü topladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararı ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini olağanüstü topladı.

Kılıçdaroğlu, MYK üyelerini olağanüstü topladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararı ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini olağanüstü topladı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 22:28
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Kılıçdaroğlu, MYK üyelerini olağanüstü topladı

YSK'nın, İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararı vermesinin hemen ardından Kılıçdaroğlu, MYK üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu, MYK üyeleriyle makam odasında görüştü ve YSK'nın kararını değerlendirdi. Yarın da TBMM grup toplantısı öncesi Genel Merkez'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Parti Meclisi üyeleri ve tüm milletvekillerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirilecek. Kılıçdaroğlu'nun, bu toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da çağırdığı öğrenildi.

CHP'DEN İLK TEPKİ

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, YSK'nın kararına ilk tepkisin Twitter'da verdi. Bekaroğlu, ''YSK’nın İBB seçimlerinin yenilenmesi kararı aldığı bildiriliyor. Bu bir rezalettir, hukukun katlidir. Türkiye demokrasisi büyük bir darbe almıştır" dedi.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU İLE YARIN GÖRÜŞECEK

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüşerek yarın sabah saat 10.00'da Genel merkezde yapılacak toplantıya mutlaka katılmasını istediği bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPMYKToplantı
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