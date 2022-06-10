Kılıçdaroğlu: Kimliğimizi, yaşam tarzımızı korumak zorundayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde Ankara İl Başkanlığı’nca düzenlenen üye katılım töreninde yeni üyelere rozetlerini taktı. Kılıçdaroğlu, özellikle 2018 yılından sonra herkesin büyük sorunlar yaşadığını söyleyerek, "Hepimiz geleceğe de biraz endişeyle bakıyoruz. Sorumluluk taşıyan herkes şu soruyu kendisine soruyor; 'Ne olacak bu memleketin hali' diye. Fakiri daha fakir oldu. Zengini daha zengin oldu. İşsizlik diz boyu. Pek çok sorunumuz var. Her ailenin, her evin huzuru olursa aslında hepimiz huzur içinde yaşarız. Siyaset halka hizmet etme sanatıdır. Siyaset yapan bir kişinin zenginleşme şansı yoktur. Köşeyi dönme şansı yoktur. Siyaset halka adanmışlıktır. Herkesin inancına saygılıyım. Herkesin kimliğine saygılıyım. Herkesin yaşam tarzına saygılıyım. Hiç kimsenin inancını sorgulama hakkım yoktur zaten. Allah’la kul arasındaki ilişkiye bizim müdahale etme şansımız zaten hiç olmaz. Kimliğimizi, yaşam tarzımızı korumak zorundayız ve siyaset kurumu da ona saygı göstermek zorunda" dedi.

'ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYARAK OY KULLANIN'

Kılıçdaroğlu, hak, hukuk ve adalet kavramlarının kalmadığını ve kendisinin de bunun farkında olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"En çok saldırıların bana olduğunu bilmenizi isterim. Bölücü terör örgütü bana saldırdı. Çubuk’ta linç girişimi oldu. Bir şehit cenazesinde yine İstanbul’da üzerime tabanca mermisi atıldı. Tehdit edildim. Ama inanmanızı isterim; asla yılmadım ve yılmaya da niyetim yoktur. Çünkü ben ülkemi seviyorum. İnsanımı seviyorum. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı internet siteme koydum; ‘benim mal varlığım budur’ dedim. Dolayısıyla mal varlığımı gizleyip, bir şeyler elde edip, ‘vatandaş bunu duymasın’ öyle bir niyetim hiç yok. Her birimizin tek tek sorumluluğu var. Ben illa 'gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verin' diye bir çağrıda bulunmuyorum. Ama sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın."

Kılıçdaroğlu, halkın partisi olmak istediklerini ifade ederek, "Adımız Cumhuriyet Halk Partisi. Gerçekten de halkın partisi olmak istiyoruz. Esnafın partisi de, ev kadınının partisi de, çalışan kadının partisi de, çiftçinin partisi de, işçinin de, emeklinin de partisi olmak istiyoruz. Sorunlarımızı hep beraber akılcı politikalarla çözmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.