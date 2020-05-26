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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu'ndan tarihi yarımada turu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, pandemi nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağında boş kalan İstanbul sokaklarında incelemelerde bulundu. Tarihi Yarımada'yı yürüyerek dolaşan üçlü, Sultanahmet Meydanı'nda başlattıkları turu Sarayburnu'nda noktaladı.

26 Mayıs 2020 Salı 14:12
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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu'ndan tarihi yarımada turu

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Tarihi Yarımada'da İstanbul turu attı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu Sultanahmet Meydanı'ndan başlattıkları turda 30 yıl sonra musluklarından su akmaya başlayan 3. Ahmet Çeşmesi'nin tarihiyle ilgili İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'tan bilgi aldı. Üçlü, İstanbul'un sembol yapılarından Ayasofya Müzesi ve Halı Müzesi etrafında dolaşıp, Soğukçeşme Sokağı üzerinden Gülhane Parkı'na indi. Gülhane Parkı'nda çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri ve güvenlik görevlilerinin bayramlarını kutlayan Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, turlarını Sarayburnu'nda tamamladı. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, çalışma arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Boğazı manzaralı anı fotoğrafı çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluKaftancıoğluImamoğluTarihi Yarımada
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