Kılıçdaroğlu: Kadına yönelik şiddetle taviz vermeden mücadele edilir

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadına şiddet uygulayan kim olursa olsun cezasını çekecektir. Kadına yönelik şiddetle taviz vermeden mücadele edilir" dedi.



CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka koordinatörlüğünde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 81 il ve 973 ilçede parti binalarında eş zamanlı basın açıklaması düzenledi. Ankara'da yapılan basın açıklaması CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile gerçekleşti. Etkinlikte kürsüye şiddet gören kadınlar çıkarak yaşadıklarını anlattı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özellikle siyasilerin yaşanan kadına şiddeti görmesi, duyması ve hissetmesi gerektiğini söyleyerek, "Duyarsızlık en kötü şeydir, duyarsızlık haksızlığı besler, duyarsızlık şiddeti besler, duyarlı olmak lazım. Yeri geldiğinde kadınlarla ilgili çok güzel sözler söylüyoruz. Ama yeri geldiğinde insanoğlu acımasız oluyor neden, hangi gerekçe ile? Her birimizin siyaseten sorumluluğu var. Şiddete uğrayan kadınlar sadece bir partinin üyeleri değil. Partisiz olanlar var. Başka partinin üyeleri olanlar var. Kırsalda yaşayanlar var. Dolayısıyla şiddetin hayatın her alanına sirayet ettiğini görüyorsunuz. Bir sorun ile mücadele etmek için sorunun muhatapları ile oturup konuşmak lazım. Gerekçelerini bilmek lazım. Kadına yönelik şiddetin bu kadar ağır sonuçlarının olmasının bir sebebi var. Siz bu nedenleri ortadan kaldırabilirseniz en azından asgariye indirmiş olursunuz" dedi.



'KADINLA ERKEK BİR ELMANIN YARISIDIR'



Kemal Kılıçdaroğlu, "Uyuşturucudan bahsediyoruz. Aileler korkuyor. Fakir ailelerin çocuklarından başlıyorlar, çantacı yapıyorlar onları. Bu, şiddeti de doğuruyor. Erkek egemen bir kültürümüz var alışılagelmiş. Böyle olmaz. Kadınla erkek bir elmanın yarısıdır, eşittir. Kadın iyi eğitilirse toplum eğitilmiş olur. Dilimizi, okumayı, yazmayı, sevmeyi, hoşgörüyü annemizden öğreniriz. Babalar daha mesafelidir. Benim babamın bir çocuğunu kucağına aldığını ben görmedim; ama ben aldım kucağıma çocuklarımı. Kızlarını okutmayanlar vardı. Benim ablam hala okuma yazma bilmez mesela; ama ben kızlarımı okuttum. Ancak böyle olur. Kızlar okula gitmeli, hayatı ortaklaştırmalıyız" diye konuştu



'KADINA ŞİDDETE KARŞI ÇIKMALIYIZ'



İktidara geldikleri takdirde kadına şiddette iyi hal indirimini kaldıracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "İyi hal nedeniyle kravat takanın cezasını düşürmeyeceğiz. Kadına şiddet uygulayan kim olursa olsun cezasını çekecektir. Kadına yönelik şiddetle taviz vermeden mücadele edilir. Evladını kaybeden anneyi kimse anlayamaz. Siz anneye şiddet uygularsanız, kadına şiddet uygularsanız olur mu; sevgi, hoşgörü varken, acıları beraber paylaşmak varken. İnancımız da böyledir. Sevgili Peygamberimiz 'Cennet anaların ayağının altındadır' der. Hangi görüşten, kimlikten olursak olalım, kadına şiddete karşı çıkmalıyız" ifadelerini kullandı



'GÜÇ KADINDADIR'



Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların iş birliği içinde olması gerektiğine vurgu yaparak, "Şiddeti içselleştirmiş bir Türkiye istemiyoruz. Burada da güç kadındadır aslında. Birlikte mücadele verirseniz, bir olursanız sesiniz daha fazla çıkar. Bu coğrafyanın bir yerinde kadına şiddet varsa, kadınlar o kadın için birlik olmalı. Duyarsızlıkları biliyorum, farkındayım. Yaşamak bir haktır; ama yaşatmak da haktır. Ben yaşıyorsam yaşatmalıyım. İnşallah iktidara gelirsek aile destek sigortasını da yapacağız. Hiçbir kadının erkeğe bağlı olmasına izin vermeyeceğiz. Geliri yoksa, durumu yoksa hesabına destek yatacak. Kadının fakirliğini kimse bilmeyecek. İfşa etmeyeceğiz. Sadece sosyal devlet bilecek o kadının yardım aldığını. Yeni bir kapı aralayacağız" dedi.



'BİZİ BURADAN SİZ ÇIKARACAKSINIZ'



Kılıçdaroğlu, şiddet mağduru kadınlara seslenerek, "Bize katılın. Her birinize çok büyük görevler düşüyor. Tüm sorunları çözmek istiyorsanız, kadına şiddetin önlenmesinde en ciddi önlemlerin alınmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Başka yol yok. En büyük derdi yaşayan bu ülkenin kadınlarıdır. Bunları akılla, mantıkla, birikimle ve insan sevgisiyle önleyeceğiz. Yılda bir kez dünyada kadına şiddetle mücadele anılıyor. Ama bizim ülkede her gün gazetelerin üçüncü sayfasında kadınları görüyoruz. Bizi buradan siz çıkaracaksınız. Ülkenin yarısı kadın. Sandığa gidip ortak irade gösterdiğinizde dünyayı değiştirebilirsiniz. Bakın Dominik'te 3 kadın bir araya geldi, Birleşmiş Milletler bugünü ilan etti. 1 Mayıs aynı şekilde. Hak arayan kadınların günüdür. Hak aramak sadece sizin hakkınızı aramak anlamına gelmiyor, başka kadınlarınkini de aramış oluyorsunuz. Bizim görevimiz sizin yanınızda olmak" diye konuştu.



Etkinlik kapsamında ayrıca 100 bininci yeni kadın üye Sıdıka Yılmaz'a da Kılıçdaroğlu tarafından parti rozeti takıldı.