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Kılıçdaroğlu: İnşallah çocuklarımız Kovid-19 sürecini sağlıklı bir şekilde atlatır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava ilişkin, "Özellikle sınava girişte ve sınavdan çıkışta riskli bir ortamın olduğunu görüyoruz. İnşallah bütün çocuklarımız Covid-19 sürecini, salgınını sağlıklı bir şekilde atlatırlar" dedi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 18:16
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Kılıçdaroğlu: İnşallah çocuklarımız Kovid-19 sürecini sağlıklı bir şekilde atlatır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi’nde yer alan 65 ilçe belediye başkanı ile video konferans toplantısında buluştu. Kılıçdaroğlu, bütün belediye başkanlarından memnun olduğunu belirterek, "Belediye başkanlarımız gerçekten de bir tarih yazdılar. Bütün engellemelere rağmen beldelerine hizmet ettiler. En zor günlerde vatandaşın yanında oldular. Vatandaşın yanında olurken hiçbir ayrım yapmadınız. Yani onun yaşam tarzı, siyasi kimliği, dünyaya bakışı; hiçbir farklılık gözetmeden herkesin yanına gidip, herkese hizmet vermek gibi bir süreci başlattınız. Bu bizim açımızdan da Türkiye açısından da çok önemli bir değerlendirme" dedi.

Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleşen LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin de "Pandemi sürecinde böyle bir sınavın yapılması yani sınav tarihinin erkene alınması gençler arasında büyük bir tepkiye yol açtı, anne-babalar arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Çünkü pandemi sürecinde her anne-baba çocuğunun güvenli, sağlıklı bir ortamda sınava girmesini ister. Bununla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını ister. Ama gelen görüntüler maalesef çok sağlıklı değil. Anneler-babalar için de sınava giren çocuklar için de özellikle sınava girişte ve sınavdan çıkışta riskli bir ortamın olduğunu görüyoruz. İnşallah bütün çocuklarımız Covid-19 sürecini, salgınını sağlıklı bir şekilde atlatırlar. En büyük temennimiz de bu. Sizler belediye başkanı olarak sınava giren çocuklar ve aileleri için biliyorum ki belediye başkanlarımız çoğu yeri dezenfekte etti. Bundan sonra da sınava girecek çocuklarımız için gerekli güvenliği sağlarsanız son derece mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluKoronavirüsöğrenciGenççocukPandemiSınavLGS
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