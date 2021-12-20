Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin faizi inmedi

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi faiz indi? Çiftçinin, esnafın, tüccarın, kredi kartı kullanıp, bankalardan borçlanan sade vatandaşın faizi indi mi? Hiç kimsenin faizi inmedi" dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, genel merkezde Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Uysal, ortak basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, görüşmede ekonomiyi, gelişmeleri ve dış politikayı görüştüklerini belirterek, "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur, bütün sorunları çözülebilir. Akılla bilgi ile birikimle bu sorunların üstesinden geleceğiz ve gelmekte de kararlıyız" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirdiği Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) açıklaması hakkında değerlendirmede bulunarak, "Bu ülkede yaşayan, bu ülkede üretim yapan; çiftçisi, işçisi, köylüsü, emeklisi, sanayicisi, tüccarı herkesin konuşmaya hakkı var. 'Siz konuşmayın, ben konuşacağım' diyor sonra kalkıyor dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Demokrasinin 'd'sinden dahi haberi yok" dedi.



'ORGANİZE KÖTÜLÜKLE KARŞI KARŞIYAYIZ'



Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vatandaşlarımızı faize ezdirmeyeceğiz" sözünün anımsatılması üzerine ise şöyle konuştu:



"Hangi faiz indi? Çiftçinin faizi indi mi? Hayır. Esnafın faiz indi mi? Hayır. Tüccarın faizi indi mi? Hayır. Kredi kartı kullanıp, bankalardan borçlanan sade vatandaşın faizi indi mi? Hiç kimsenin faizi inmedi. Merkez Bankası bankalara kredi açarsa onun faizi indi. Vatandaşa yansıyan bir şey yok. Kim kazanıyor? Bankalar kazanıyor. Kime hizmet ediliyor? Bir avuç insana hizmet ediliyor. Faizin falan indiği yok. Hayal aleminde yaşıyorlar. Londra'daki tefecilere dünyanın faizini ödeyen kim? Türkiye'deki tefecilere yani dolar baronlarına dünyanın parasını ödeyen bu kişi değil mi? Soru sormasanız bu alanlara girmeyeceğim. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Bir organize kötülükle karşı karşıyayız. 84 milyon perişan vaziyette. Görmüyor 84 milyonu."



Kemal Kılıçdaroğlu, bazı inşaat şirketi yöneticilerinin ve iş insanlarının CHP'yi ziyaret ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine de "Yok hayır. Belki böyle bir talep olmuştur; ama bize yansıyan bir şey yok" dedi.



UYSAL: SORUMLULUK DUYGUSU İÇİNDE BURADAYIZ



DP lideri Gültekin Uysal ise Türkiye'nin büyüklüğüne inandıklarını söyleyerek, "Bir asır evvel, milletin azim ve kararlılığı makus talihini değiştirmişse bugün yine makus talihi değiştirmek siyasi aktörlerindir. Biz de bu sorumluluk duygusu içinde bugün buradayız. TÜSİAD'ın çok sınırlı değerlendirmeyle net bir açıklaması var. Ben açıklamayı gayet normal buluyorum hatta daha yüksek sesle ifade edilmesi gerekir" diye konuştu.