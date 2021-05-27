Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1417
ALTIN
513.819
DOLAR
8.4414
STERLİN
11.9418
EURO
10.2967
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü Giyim Markalarıyla Görüşme Halinde
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü...
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi alıyor
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi...
OGM, 2080 geçici işçi alacak
OGM, 2080 geçici işçi...
Antalya'da 16 gayrimenkul satılacak
Antalya'da 16 gayrimenkul satılacak
8 öğretim üyesi alınacak
8 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta’da gün doğumu ile birlikte gül bahçesinde kadın işçileri ziyaret ederek, birlikte gül topladı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 08:54
5 Okunma
Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı

Isparta’nın Gönen ilçesi Senirce köyünde gül bahçesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe girişinde üzerinde gül resimleriyle birlikte Atatürk ve Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının bulunduğu ‘Ülkem Sizinle Gül Kokacak’ yazılı pankartla karşılandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, yağı dünyaca ünlü parfümlerde kokunun kalıcılığını sağlamak için kullanılan, ayrıca gülsuyu, sabun, kolonya, lokum, reçel gibi birçok ürüne de dönüştürülen Isparta gülünü toplamak için saat 05.45’te Gönen ilçesindeki bir gül bahçesine geldi. Gül işçileri tarafından topladıkları güllerin konulduğu, önden bağlamalı bir çuval verilen Kılıçdaroğlu, gül işçisi Halime Karaöz ile birlikte gül topladı.

Kılıçdaroğlu hem gül toplayıp hem de işçilerin sorunlarını dinledi. Halime Karaöz, bu yıl yağışların az olması ve sıcak nedeniyle gül çiçeklerinde verimin düşük olduğunu anlattı. Çiftçinin zor durumda olduğundan da bahseden Karaöz, çok sıkıntı yaşandığını, genel olarak harcanan emeğin karşılığının alınamadığından yakındı.

Karaöz, CHP Genel Başkanı Kılıçaroğlu’ndan, çocuğu olmadığı için tedavide yardım talebinde de bulundu. Kılıçdaroğlu, "Olur" diyerek yardım edileceğini belirtti ve danışmanları tarafından Karaöz’ün telefon numarasının alınmasını istedi.

Gül bahçesindeki çocuklarla da sohbet eden Kılıçdaroğlu’na topladığı güller hediye edildi. Ardından gül toplayan kadın işçilerle bahçede kurulan yer sofrasında kahvaltı yapıldı.

Sonrasında Gönen Belediyesi’ni ziyaret için ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, hem yol üzerinde hem de belediye girişinde gül dökülerek karşılandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IspartaGönenCHPKemal KılıçdaroğluGülBahçeİşçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
​​​​​​​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
​​​​​​​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
​​​​​​​Fahrettin Altun: Milletimiz oyunun farkında
​​​​​​​Fahrettin Altun: Milletimiz oyunun farkında
Soylu'dan aile içi şiddetle mücadele açıklaması
Soylu'dan aile içi şiddetle mücadele açıklaması
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere aşı açıklaması
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere aşı açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan: Bu kadro ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak
Erdoğan: Bu kadro ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak
Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın emrinde olduk
Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın emrinde olduk
Askeri suçları düzenleyen 20 maddelik yasa teklifi Meclis'e sunuldu
Askeri suçları düzenleyen 20 maddelik yasa teklifi Meclis'e sunuldu
Akşener: Devlet itibarının ayaklar altına alınmasına izin verilemez
Akşener: Devlet itibarının ayaklar altına alınmasına izin verilemez

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma