Kılıçdaroğlu, genel merkezde çocuklarla buluştu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, genel merkezdeki makamında Türkiye’nin farklı illerinden gelen çocuklarla buluştu. Kılıçdaroğlu, çocuklara oyuncak dağıtıp, sohbet etti. Çocukların sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Neden elektriğiniz kesildi?" sorusuna, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon abonenin elektriği kesildi 2021 yılında. Bir evde elektrikler kesilirse çocuklar derslerine iyi çalışamazlar, akşam televizyon izleyemezler, eve misafir rahat gelmez, siz rahat etmezsiniz, buzdolabınız çalışmaz. Dolayısıyla 4 milyon abonenin sözcüsü olmak, onların yaşadığı dramı geniş kitlelere aktarmak için benim de elektriğim kesildi. Parasını ödemedim. Bir hafta sonra parasını ödeyeceğim. Dolasıyla da sizin sözcünüz yani çocukların, elektriksiz kalan, ışıksız kalan, karanlıkta kalan çocukların dertlerini dillendirmek için aslında" diye cevap verdi.