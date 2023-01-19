Kılıçdaroğlu: Esnaf kazanmazsa hepimiz zarar ederiz

Kılıçdaroğlu, Şahinbey ilçesindeki Balıklı Meydanı'ndaki işletmeleri gezdi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Gezinin ardından meydanda vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, iktidar sahibinin, devleti adalet ile yönetmesi gerektiğini belirtti.

Esnafların sorunlarını çözmek için mücadele ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ama şundan emin olsunlar, iktidar olduğumuzda esnafın, çiftçinin gerek bankalara gerekse kooperatife olan borçlarının faizlerini bir hafta içerisinde sileceğiz. Esnaf ve çiftçi rahat edecek. Esnaf orta direktir, bir devletin temelini orta direk temsil eder. Esnaf kazanmazsa hepimiz zarar ederiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yüz binlerce ailenin, faturalarını ödeyemediği için elektriğinin, doğal gazının ve suyunun kesik olduğunu ileri sürerek, bu sorunun tamamını çözeceklerini ifade etti.

Kadınların ve çocukların hukukunu savunacağını aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Evlatlarınızı okuttunuz, üniversitelerini bitirdiler ama çoğu işsiz. İş bulamıyorlar, geleceklerini yurt dışında arıyorlar. 'Acaba yurt dışına gidersem para kazanabilir miyim?' diyorlar. O nedenle gençlere de şunu ifade etmek isterim. Sizin geleceğiniz bu ülkedir. Bu ülkede size imkan sağlayacağız, bu ülkede çalışacaksınız, kazanacaksınız, üreteceksiniz, hiç endişe etmeyin. Uyuşturucunun nasıl bela olduğunu da biliyorum. Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım, hiç endişe etmeyin. Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içerisinde Suriye'ye geri göndereceğiz. Kendi ülkelerine gidecekler, huzur içerisinde orada yaşayacaklar, onun altyapısını da oluşturacağız. Suriyelilerle de konuştum, onları nasıl göndereceğimizi de anlattım. Avrupa Birliği fonlarıyla onların yollarını, köprülerini, okullarını, kreşlerini, hastanelerini yapacağız, parayı Avrupa Birliği verecek, bizim müteahhitler yapacak. Onların can ve mal güvenliğini sağlayacağız ve kardeşlerimizi oraya göndereceğiz."

Türkiye'nin yeni bir sürecin içerisine girdiğini, toplumun acı çekmemesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir devlet bir kişiye teslim edilemez, dünyanın hiçbir ülkesinde de devlet bir kişiye teslim edilmiş değildir. Bir kişiye teslim edilen devletin sonu gelmiştir. Devleti birlikte akılla, mantıkla, liyakatle, adaletle yöneteceğiz. Size bir söz vereyim. Asla ve asla saraylarda oturmayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazi Çankaya Köşkü var, gidersin Çankaya Köşkü'nde oturursun kardeşim, nedir o lüks. Her birimizin çalışması, sandığa giderken elini vicdanına koyup oyunu kullanması lazım. O çerçevede oy kullanırsanız Türkiye'de yeni bir ufuk açılacak, güzel bir ufuk açılacak."