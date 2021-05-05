Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1415
ALTIN
477.121
DOLAR
8.3399
STERLİN
11.6186
EURO
10.0133
İstinye Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi 43 Öğretim...
Melikgazi Belediyesi Zabıta Memuru Alacak 
Melikgazi Belediyesi Zabıta Memuru...
Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 41...
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim...
İcradan satılık yem fabrikası ve eklentileri
İcradan satılık yem fabrikası...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kılıçdaroğlu: En büyük arzumuz, kimsenin aç ve açıkta kalmaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe belediye başkanlarının zor koşullarda görev yaptığını söyleyerek, "Üstelik bu zor koşulları tetikleyen unsurların başında da bu pandemi süreci geliyor. En büyük arzumuz, bulunduğunuz beldede kimsenin aç ve açıkta kalmaması. Bu konuda elinizden geleni yapıyorsunuz" dedi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:07
6 Okunma
Kılıçdaroğlu: En büyük arzumuz, kimsenin aç ve açıkta kalmaması

ANKARA - CHP lideri Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesinde yer alan CHP'li İlçe Belediye Başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Belediye başkanlarının Covid-19 pandemisi ve 17 günlük tam kapanma sürecindeki çalışmalarına dair bilgi alan Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti. Kılıçdaroğlu, ilçe belediye başkanlarının çok zor koşullarda görev yaptığını söyleyerek, "Üstelik bu zor koşulları tetikleyen unsurların başında da bu pandemi süreci geliyor. Ama belde halkından destek alıyorsunuz, belde hakkına destek veriyorsunuz. En büyük arzumuz bulunduğunuz belde de kimsenin aç ve açıkta kalmaması. Bu konuda elinizden geleni yapıyorsunuz. Askıda bakkal defteri çok önemli. Özellikle yoksul mahallelerdeki bakkal defterleri önemli. Şu açıdan; insanlar gidip o bakkaldan alışveriş yapıyorlar. Fakat paralarını ödeyemiyorlar. Gerçekten yoksul insanlar bunlar. Rakamlar çok büyük değil; 3 bin 5 bin civarında oluyor. Bazen 2 bin TL bazen 1000 TL oluyor. Dolayısıyla bunların masraflarını bir şekliyle yardımseverlerden karşılayabilirseniz en azından bunlara ciddi bir yardımı yapmış olacaksınız'' dedi.

'HALKA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ, SON DERECE MUTLUYUZ'

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının halkın her zaman yanında olması gerektiğini bildirerek, ''Bürokratlar bazen bizi yok sayıyorlar' diye sitem ettiniz. Sizi istedikleri kadar yok saysınlar. Sizi var eden zaten o bürokratlar değil bulunduğunuz beldedeki halk. Halka güven verdiğiniz andan itibaren gerisinin hiçbir önemi yok. Kaymakam tanımazmış, vali görmezmiş, şu görmezmiş vesaire bunların hiçbir önemi yok. Esnaf, manav, vatandaş görüyor mu, onlarla birlikte yürüyor musunuz, onların sorunlarına çözüm üretiyormusunuz; asıl önemli olan o. Çünkü sizi seçen bürokratlar değil sizi seçen halk. Halka her türlü desteği vermek zorundasınız ve onlarla kucaklaşmak zorundasınız. Zaten yapıyorsunuz. Bu konuda son derece mutluyuz. Ankara olarak son derece mutluyuz'' diye konuştu.

'DENETİMLERDEN ÇEKİNMEYİN'

Kılıçdaroğlu, yapılan denetimlerden çekinilmemesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

''Belediyeler birliği araç dağıtımında haksızlık yapıyor. Bunu biliyorum. Ama şimdi devreye girildi. Rakamlar ortaya çıkarıldı. Bizim belediyelerimize geçmişte haksızlık yapıldığı ortaya çıktı. Şimdi onu belediye birliği telafi etmeye çalışıyor. Ve bizim belediyelere verilmeyen pek çok araç yeni sistem içinde kısa süre içinde verilecek. İçişleri Bakanlığı denetim yapıyor; denetimlerden çekinmeyin. Boğazınızda aşağıya haram lokma inmediği sürece de korkmayın. İstedikleri kadar denetim yapsınlar. Bir odayı arayın. Telefonlarını verin. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayın. Diledikleri gibi denetim yapsınlar."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluIlçe Belediye Başkanları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar'
'Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar'
Oktay: Özlediğiniz o günler geride kaldı
Oktay: Özlediğiniz o günler geride kaldı
AK Parti'li Bostancı: Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere
AK Parti'li Bostancı: Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere
Bahçeli: 100 maddelik anayasa önerimizin yazımı tamamlandı
Bahçeli: 100 maddelik anayasa önerimizin yazımı tamamlandı
Akar ve komutanlar, Irak sınırında
Akar ve komutanlar, Irak sınırında
Soylu, İran sınırında incelemede bulundu
Soylu, İran sınırında incelemede bulundu
‘Obezite yapan ürünlere ulaşım zorluğu' önerisi
‘Obezite yapan ürünlere ulaşım zorluğu' önerisi
Dün bir arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim
Dün bir arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma