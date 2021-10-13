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Kılıçdaroğlu: Düşünce özgürlüğünü savunacağız

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:33
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Kılıçdaroğlu: Düşünce özgürlüğünü savunacağız

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Düşünce özgürlüğünü hep beraber savunacağız. Düşüncesinden ötürü insanları suçlamak kadar yanlış bir şey yoktur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde 'Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması'nın açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğin sıradan bir kavram olmadığına dikkat çekerek, "Milliyetçi olmak kolay bir olay değildir. Milliyetçilik her şeyden önce kendi ülkesinin çıkarlarını savunmaktır. Bu milletin çıkarlarını savunmaktır. Eğer Merkez Bankası’nda yasa dışı 128 milyar dolar yok edildiyse ve bunun hesabı verilmiyorsa ortada bir sorun var demektir. Dile kolay; 128 milyar dolar. Eğer biz 190 milyar doların üzerinde bir faizi Londra’daki tefecilere ödüyorsak; kim ödüyor bu parayı? Sizler ödüyorsunuz. Ekmek alırken, sakız alırken, süt alırken, elektrik yakarken, doğal gazı tüketirken, kömür alırken, bedel ödüyorsunuz. Nereye gidiyor bu paralar?" diye konuştu.

'KAVGA KÜLTÜRÜYLE SİYASET OLMAZ'

Kılıçdaroğlu, demokrasiyi hep beraber savunacaklarını dile getirerek, "Düşünce özgürlüğünü hep beraber savunacağız. Düşüncesinden ötürü insanları suçlamak kadar yanlış bir şey yoktur. Düşünceye saygı duyacaksınız. Her düşünceye saygı duyacaksınız. Vatandaş kabul ederse zaten gelir oy verir. Kabul etmiyorsa zaten oy vermez. Ama düşüncesini söyledi diye insanı hapse atarsanız bu doğru değildir. Bu yanlıştır. Düşüncede farklılıklar değerlidir. Dayatma kültürüyle siyaset olmaz. Kavga kültürüyle siyaset olmaz. Siyaset oturmak, tartışmak demektir. Eğer siz tartışmaktan korkuyorsanız bu olmaz. Bundan 25 yıl önce siyasi parti liderleri hep beraber televizyona çıkardı. Başında da bir tane saygıdeğer televizyoncu olurdu. Soru sorardı. Hepimiz cevaplardık. Şimdi bu olmuyor hiçbir zaman. Niye olmuyor? Nedir bu düşmanlık? Nedir bu gerginlik?" ifadelerini kullandı.

'MUHTARLAR DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞIDIR'

Kılıçdaroğlu, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu ifade ederek, "Muhtarlara değer verilmediğini gayet iyi biliyorum. Ama muhtarların hayal edemeyecekleri demokratik standartları bu ülkeye Allah’ın izniyle ve sizlerin desteği ile getireceğim. Hiçbir endişeniz olmasın. Muhtarlık kurumu güçlü olduğu zaman demokrasi güçlü olacak. Çünkü en alttan başlayacak demokrasi. Tepeden inme değil. En alttan başlayacak demokrasi ve yukarıya doğru filizlenecek. Bunu sizler yapacaksınız" dedi.

'ESNAFIN FAİZ BORCUNU SIFIRLAYACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında Türkiye’ye 6 ayda rahat nefes aldıracaklarını ifade ederek, "Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü, hiç kimseyi inancından ötürü, hiç kimseyi yaşam tarzından dolayı ötekileştirmeyeceğiz. Benim derdim o ailenin çocuğunun işi var mıdır yok mudur; onun kimliği, inancı, Allah’la kul arasına benim girmeye hakkım var mı? Peygambere verilmeyen yetkiyi siyasetçi kullanabilir mi? Onun çocuğu işsiz midir değil midir, huzurlu mudur değil midir; derdimiz budur. Yapacağımız işler; Sakarya’da Katar Ordusu’na peşkeş çekilen Tank-Palet Fabrikası var. Bir hafta içinde Katar Ordusu’ndan o tank-palet fabrikasını alacağım şanlı ordumuza teslim edeceğim. Esnafın pandemi döneminde bankalara borcu var, faiz borcu var. Bir hafta içinde faizlerin tamamını sıfırlayacağız, ana parayı da normal taksite bağlayacağız. Esnafın kira stopaj borcu var veya kesiliyor. Onu sıfırlayacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluCHPDüşünce özgürlüğü
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