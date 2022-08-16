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Kılıçdaroğlu, down sendromlu sanatçı Aras'ı ziyaret etti

16 Ağustos 2022 Salı 11:06
Kılıçdaroğlu, down sendromlu sanatçı Aras'ı ziyaret etti

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Kurtköy semtinde yaşayan down sendromlu Çağatay Aras'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Aras'ın bağlamayla çaldığı türküleri dinledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kurtköy'de down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun, bağlama çalmaya ne zaman başladığını sorduğu Aras, "5 yaşında kendim öğrendim. İyi ki seni gördüm" dedi. 

Bağlama performansının ardından Kılıçdaroğlu, Çağatay Aras'a Beşiktaş forması hediye etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluAras
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